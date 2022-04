Stand: 08.04.2022 10:28 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Mehr Schiffe im Nord-Ostsee-Kanal

In den ersten Monaten dieses Jahres sind wieder mehr Schiffe durch den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) gefahren als 2021. So lagen laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) die Zahlen der Durchfahrten im Januar und Februar im Schnitt zwischen drei bis fünf Prozent über den Vorjahreswerten. Als Grund nannte ein Sprecher die sehr hohen Treibstoffpreise. Der NOK werde dann zur günstigen Alternative. Mit der Fahrt durch den Kanal sparen die Schiffe den Weg um Dänemark und etwa 250 Seemeilen, also knapp 470 Kilometer an Fahrtweg. Dafür nehmen die Reedereien auch Wartezeiten vor den Schleussen in Kiel-Holtenau und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) in Kauf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

Bund fördert Batteriebusse für Kiel

Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) bekommt 50 Batteriebusse, die vom Bund gefördert werden. Das hat das Bundesverkehrsministerium in Berlin angekündigt und einen entsprechenden Förderbescheid ausgegeben. Neben der KVG bekommen sieben weitere Verkehrsunternehmen in Deutschland Geld aus einem Fördertopf von insgesamt rund 600 Millionen Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

Baugewerkschaft begrüßt Mindestlohn-Schlichtungsvorschlag

Die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt in Kiel hat die Arbeitgeber aufgefordert, dem Schlichterspruch zu einem Branchenmindestlohn zuzustimmen. Das teilte sie in einer Stellungnahme mit. Die Schlichtung schlägt vor, den Mindestlohn für Arbeiter in Kiel bis Ende des Jahres schrittweise auf 15,70 Euro zu erhöhen. Die Arbeitgeber haben dafür bis heute Zeit zuzustimmen. Bei einem "Nein" drohe eine Abwanderungswelle von Fachkräften auf den Baustellen in Kiel, warnte der Kieler Gewerkschaftschef Arno Carstensen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.296,4, der Kreis Plön eine Inzidenz von 1.087,7 und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 1.152,6. Kiel hat der Landesmeldestelle nach einen Sieben-Tage-Wert von 1.10,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.168,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

