Stand: 07.04.2022 10:49 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Neues Impfzentrum in Neumünster

Seit gestern hat Neumünster nur ein zentrales Corona-Impfzentrum. Laut Stadt können Menschen ihre Impfung jetzt im ehemaligen AOK-Gebäude in der Rudolf-Weißmann-Straße bekommen. Geöffnet hat das Zentrum von Mittwoch bis Sonnabend von 10.30 Uhr bis 20 Uhr. Pro Tag können nach Angaben des Zentrums bis zu 1.600 Personen geimpft werden. Die beiden anderen Impfzentren in Neumünster sind bereits geschlossen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Campingplatz in Wendtorf modernisiert

An diesem Sonnabend wird die modernisierte Fünf-Sonnen-Ferienanlage in Wendtorf im Kreis Plön neu eröffnet. Der Betreiber, die Regenbogen AG, hat nach eigenen Angaben 250.000 Euro investiert. Laut einer Sprecherin wurde die Schrankenanlage samt Konzept komplett überarbeitet, das Restaurant wurde entkernt und bietet künftig auch Frühstück an. Außerdem wurde der Saunabereich neu gestaltet und Abwassertanks können nun vollautomatisch gereinigt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.315,7, der Kreis Plön eine Inzidenz von 1.131,8 und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 1.290,3. Kiel hat der Landesmeldestelle nach einen Sieben-Tage-Wert von 1.248,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.178,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.04.2022 | 08:30 Uhr