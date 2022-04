Stand: 06.04.2022 12:08 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Bundesweite Razzien gegen Neonazis auch im Kreis Plön

Die Bundesanwaltschaft geht seit dem frühen Morgen deutschlandweit gegen mehrere rechtsextremistischen Vereinigungen vor. Einsätze hat es auch in Schleswig-Holstein gegeben. Das Land sei nicht Schwerpunkt der Razzia gewesen, erklärte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Es seien aber zwei Objekte im Kreis Plön durchsucht worden. Bundesweit hat es bereits vier Festnahmen gegeben. Mehr als 60 Objekte sind durchsucht worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 12:00

Wilhelmsplatz in Kiel wird für Autos gesperrt

Der Frühjahrsmarkt in Kiel wird in diesem Jahr wieder stattfinden. Nun hat die Kieler Verwaltung angekündigt, den Wilhelmsplatz ab kommenden Montagmorgen zu sperren. Autofahrer müssen deshalb ihre Autos von dort wegfahren. Laut Stadt kann der Parkplatz nach dem Abbau der Fahrgeschäfte und Stände ab Dienstag, den 26. April, wieder genutzt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30

Sieben Jahre nach Raub eines Juweliers: Berufungsprozess startet

Vor dem Schöffengericht in Kiel startet heute ein Berufungsprozess, bei dem es um rund 160.000 Euro Beute geht. Die soll laut Staatsanwaltschaft eine 45-Jährige vor mehr als sieben Jahren aus einem Tresor eines Juweliergeschäfts in Kiel genommen haben, in dem sie als Aushilfe gearbeitet hatte. Das Gericht verurteilte die Angeklagte vergangenes Jahr zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. Für den Prozesstag heute sollen mehrere Zeugen aussagen, teilte eine Gerichtssprecherin mit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.365,5, der Kreis Plön eine Inzidenz von 1.262,4 und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 1.491,8. Kiel hat der Landesmeldestelle nach einen Sieben-Tage-Wert von 1.741,7 - den höchsten im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.290,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30

