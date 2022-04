Stand: 04.04.2022 09:19 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Mordprozess Dänischenhagen: Urteil soll am Nachmittag fallen

Im Fall der drei im Mai 2021 getöteten Menschen in Dänischenhagen und Kiel will das Landgericht in Kiel heute Nachmittag das Urteil verkünden. Angeklagt ist ein Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Er hat in dem Verfahren zugegeben, mit einer Maschinenpistole auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und ihren neuen Bekannten gefeuert zu haben. Anschließend erschoss er nach eigener Aussage einen zweiten Mann mit einer Pistole. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30

Schwebefähre Rendsburg für einige Tage außer Betrieb

Erst vor rund einem Monat ist die Rendsburger Schwebefähre wieder in Betrieb genommen worden.Doch Fußgänger und Autofahrer müssen ab heute vorerst auf die Abkürzung über den Nord-Ostsee-Kanal verzichten. Der Grund sind noch ausstehende Restarbeiten an der Konstruktion. Spätestens Mitte April - und noch rechtzeitig zum Osterwochenende - soll die Fähre wieder den Betrieb aufnehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30

Havarie eines Motorseglers: Experten suchen nach Ursache

Nach der Havarie eines Motorseglers in der Strander Bucht am Wochenende suchen Experten nach der Unfallursache. Ein 78 Jahre alter Mann und sein Begleiter waren am Samstagmittag in Seenot geraten, weil ihr Boot unterging. Einer von ihnen konnte sich in den Mast retten und wurde von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gerettet. Dem zweiten Mann gelang es in der fünf Grad kalten Ostsee an Ufer zu schwimmen. Der Rettungsdienst brachte beide Männer in ein Krankenhaus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.502,7, der Kreis Plön eine Inzidenz von 1.273,3. Kiel hat der Landesmeldestelle einen Sieben-Tage-Wert von 2.130,2 mitgeteilt und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 2.128,8. Allerdings haben der Kreise Plön, sowie Kiel und Neumünster am Sonntag keine aktuellen Zahlen gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30 Uhr

