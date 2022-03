Stand: 31.03.2022 11:34 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Mordprozess Dänischenhagen: Zweites Gutachten abgelehnt

Im Prozess um die tödlichen Schüsse von Dänischenhagen und Kiel im Mai vergangenen Jahres hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haft für den angeklagten Zahnarzt gefordet. Die Verteidigung plädierte vor dem Landgericht Kiel auf dreifachen Totschlag. Für den Fall, dass das Gericht anders als gefordert entscheidet, kündigten die Anwälte bereits eine Revision an. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten heimtükischen Mord vor und sieht eine besondere Schwere der Schuld. Eine vorzeitige Entlassung aus der Haft nach 15 Jahren wäre dann nicht möglich. Der Zahnarzt hatte zugegeben, seine Frau, ihren Bekannten und einen zweiten Mann erschossen zu haben. Das Urteil in dem Verfahren will das Schwurgericht am Montagnachmittag verkünden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 08:30 Uhr

Kommandowechsel auf der "Gorch Fock"

Nach acht Jahren Dienstzeit gibt Kapitän zur See Nils Brandt am Mittag das Kommando über das Segelschulschiff "Gorch Fock" an seinen Nachfolger Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg ab. Der 55-jährige Brandt war erst in der vergangenen Woche von seiner letzten Ausbildungsfahrt in den Marinestützpunkt Kiel zurückgekehrt und wird nun stellvertretender Kommandeur an der Marineschule Mürwik. Sein Nachfolger Graf von Kielmansegg war bislang Gruppenleiter im Marinekommando und war bereits Erster Offizier auf der "Gorch Fock". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 08:30 Uhr

Kieler Polizei warnt erneut vor Schock-Anrufen

Die Polizei Kiel warnt erneut vor so genannten Schock-Anrufen. Nach Angaben der Beamten gab es zuletzt Fälle in den Stadtteilen Wik und Friedrichsort. Die Anrufer berichten den Betroffenen am Telefon, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun im Gefängnis säße. Gegen die sofortige Zahlung einer Kaution könne eine Haftstrafe umgangen werden. Bislang ist kein Fall bekannt, in dem die Tätergruppe Erfolg hatte. Wer einen solchen Schock-Anruf erhält, so die Beamten, soll auflegen und die Polizei informieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz meldet Kiel mit einem Wert von 2.158,5. Es folgt Neumünster mit 2.047,4, der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit einer Inzidenz von 1.778,6. Im Kreis Plön liegt der Inzidenz-Wert bei 1.657,5. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2022 08:30 Uhr

