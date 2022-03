Stand: 30.03.2022 09:51 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Dänischenhagen und Kiel: Prozess um Dreifachmord geht weiter

Es ist nun der zehnte Verhandlungstag im Prozess um den Dreifachmord von Dänischenhagen und Kiel. Dabei steht zunächst die Entscheidung des Landgerichtes über ein zweites Gutachten zur Schuldfähigkeit des angeklagten Zahnarztes im Mittelpunkt. Das Gericht will zu Beginn des Prozesstages seine Entscheidung darüber bekannt geben. Sollte es den Antrag ablehnen, stehen die Plädoyers an. Sie finden nach Angaben des Gerichts nicht öffentlich statt - das gilt auch für das mögliche Schlusswort des Angeklagten. Der Angeklagte hat zugegeben, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau, ihren neuen Bekannten und einen zweiten Mann in Kiel erschossen zu haben. Ihm drohen lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre eine Strafaussetzung zur Bewährung nach fünfzehn Jahren unwahrscheinlich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

Das Kieler Opernhaus wird saniert

Das Land beteiligt sich an der Sanierung des Kieler Opernhauses. Stadt und Land unterzeichneten nach eigenen Angaben eine entsprechende Absichtserklärung. Demnach beteiligt sich das Land mit bis zu sieben Millionen Euro an den Kosten. Geplant ist unter anderem ein Werkstattzentrum, in dem die Theaterwerkstätten und eine zentrale Montagehalle für Bühnenbilder zusammengezogen werden. Die Kosten dafür betragen laut Stadt etwa 20 Millionen Euro, die neben der Finanzspritze vom Land auch durch Fördermittel des Bundes finanziert werden sollen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz meldet Neumünster mit 2.004,9, es folgt der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit einer Inzidenz von 1.824,1. Kiel hat einen Wert von 1.764,4. Im Kreis Plön liegt der Inzidenz-Wert bei 1.659,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

