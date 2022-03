Stand: 23.03.2022 08:53 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Ankunftszentrum Kiel startet

In Kiel ist das neue Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine in der Stadtgalerie offiziell gestartet. Oberbürgermeister Kämpfer (SPD) hieß die Menschen willkommen und sprach davon, dass seit Kriegsbeginn geschätzt bis zu 2.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine nach Kiel gekommen sind. Für Sozialdezernent Gerwin Stöcken soll das Ankunftszentrum eine erste Anlaufstelle für Geflüchtete sein: "Hier gibt es erst mal was zu trinken, was zu essen. Dann werden die formalen Voraussetzungen geklärt, die Registrierung vorgenommen. Und dann werden sie von hier aus verteilt auf die Unterkünfte." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

Neunter Prozesstag im Fall Dänischenhagen

Mit Spannung wird am neunten Prozesstag im Verfahren um die tödlichen Schüsse von Dänischenhagen und Kiel eine Videoaufzeichnung einer Aussage des angeklagten Zahnarztes erwartet. Diese war im Mai vergangenen Jahres aufgezeichnet worden. Die Verteidigung des 48-Jährigen hatte beantragt, dass das Material im Prozess nicht verwendet wird. Der vorsitzende Richter lehnte das jedoch ab. Dem Angeklagten wird dreifacher heimtückischer Mord vorgeworfen. Er soll im vergangenen Jahr in Dänischenhagen seine Frau, ihren Bekannten und einen zweiten Mann in Kiel erschossen haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

Bibliothek der Dinge

Die Kieler Stadtbücherei erweitert ihr Angebot. Nach Angaben einer Sprecherin können Kunden dort ab der kommenden Woche neben Büchern, Spielen und elektronischen Medien auch Alltagsgegenstände ausleihen. Zum Beispiel Spielekonsolen, e-Book-Reader, Bohrmaschinen oder Musikinstrumente. Die Geräte können maximal vier Wochen ausgeliehen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

