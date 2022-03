Stand: 18.03.2022 08:30 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Theodor-Heuss-Ring in Kiel: Luft beschäftigt Gericht nicht mehr

Die Deutsche Umwelthilfe hat die Klage gegen den Luftreinhalteplan am Theodor-Heuss-Ring in Kiel laut Oberverwaltungsgericht für erledigt erklärt. Die Umwelthilfe hatte die Wirksamkeit der Luftfilteranlagen, die dort aufgestellt worden waren, angezweifelt. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ist zufrieden, dass keine Dieselfahrverbote notwendig waren. Seiner Meinung nach sorgen die Landstromanlagen für die Kreuzfahrer, die Luftfilter, das Tempolimit und die neuen E-Busse gemeinsam für die nun bessere Luft am Theodor Heuss Ring. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

Kiel will selbst über Tempolimits auf Hauptstraßen entscheiden

Kiel wird Teil einer Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Kommunen selbst über Tempolimits auf Hauptverkehrsstraßen entscheiden kann. Das hat die Ratsversammlung der Stadt am Donnerstag beschlossen. Bislang dürfen Kommunen nicht entscheiden, welches Tempo auf Hauptverkehrsstraßen gilt. Dafür ist der Bund zuständig. Mit Kiel gehören nun acht Städte der Initiative an, die das ändern will. "In der Vergangenheit gab es auch in Kiel immer wieder Forderungen aus den Ortsbeiräten, in bestimmten Bereichen Tempo 30 durch die Stadtverwaltung anordnen zu lassen. Das konnte sie aber nicht, weil die rechtliche Entscheidungsfreiheit auf kommunaler Ebene fehlt", so Stadtsprecherin Kerstin Graupner. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

Unterstützung für Kieler Außengastronomie

Die Außengastronomie in Kiel wird auch in diesem Jahr weiterhin unterstützt. Das hat die Kieler Ratsversammlung einstimmig beschlossen. So sollen den Gastronomen mehr Außenflächen zur Verfügung stehen und Genehmigungsverfahren einfach gehalten werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 6 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2022 | 08:30 Uhr