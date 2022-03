Stand: 17.03.2022 11:02 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Kiel an

Jeden Tag kommen neue Geflüchtete aus der Ukraine nach Schleswig Holstein. Nach Angaben des Landes sind 1.800 Menschen in Landesunterkünften untergebracht. Allein in Kiel sind es bislang pro Tag 40 Geflüchtete - Tendenz steigend. Die Stadt schätzt, dass inzwischen etwa 1.200 Ukrainer im Stadtgebiet leben. Rund 400 von ihnen haben sich schon registriert. Nach Angaben der Stadtsprecherin kommen viele erstmal bei Bekannten oder Verwandten unter. Sie geht davon aus, dass in der kommenden Woche der Andrang auf die zuständigen Behörden deutlich zunehmen wird. Damit die Geflüchteten finanzielle Unterstützung bekommen, müssen sie sich anmelden. Die Stadt Kiel konnte bisher 250 Geflüchtete in eigenen Wohnungen unterbringen, außerdem sind etwa 90 Wohnungsangebote von Kielern eingegangen. Unter wohnungsvermittlung@kiel.de können sich Bürgerinnen und Bürger melden, wenn sie Wohnraum zur Verfügung stellen wollen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 08:30 Uhr

Feuerwehren in Plön rüsten sich gegen brennende E-Autos

Die Feuerwehren im Kreis Plön bekommen Löschdecken für brennende E-Autos. Der Kreistag hatte beschlossen das Geld für 15 Stück zur Verfügung zu stellen. Auch einige Gemeinden beteiligten sich an den Kosten, sodass zusätzlich noch neun weitere Decken angeschafft werden konnten. Insgesamt sind es für die 24 Spezial-Decken mehr als 64.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 08:30 Uhr

