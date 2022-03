Stand: 16.03.2022 10:10 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Mordprozess von Dänischenhagen: Angeklagter offenbar voll schuldfähig

Der Angeklagte im Fall des Dreifachmordes von Dänischenhagen und Kiel im Mai vergangenen Jahres ist nach Ansicht eines Gutachters voll schuldfähig. Das hat der Sachverständige dem Gericht berichtet. Es gebe keine Anzeichen für eine verminderte Steuerungs- oder Einsichtsfähigkeit und keine tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Einen Grund dafür sieht der Gutachter darin, dass der Tatablauf des 48-Jährigen sehr komplex war und er über mehrere Stunden die Tatwaffe entsorgt haben soll. Außerdem soll der Angeklagte narzisstische Züge gehabt haben - Anerkennung und Erfolg seien für den Angeklagten wichtig gewesen. Der Mann hatte bereits gestanden, im Mai vergangenen Jahres seine Ex-Frau und dessen Freund sowie einen weiteren Mann erschossen zu haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

Bundeswehrstandort in Eckernförde besonders marode

Der Bundeswehr-Standort Eckernförde kommt besonders bei der Infrastruktur schlecht weg. Das steht im neuen Wehrbericht der Bundeswehr. So beklagten sich die Soldatinnen und Soldaten über desolate Sanitäranlagen und Unterkünfte. Rohre seien verkalkt, Fenster undicht und Stuben überbelegt. Zum Duschen müssten die Soldaten in ein anderes Gebäude wechseln. Außerdem wird in dem Bericht kritisiert, dass die Schwimmhalle der Kampfschwimmer nach knapp zehn Jahren noch immer nicht fertig saniert sei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

