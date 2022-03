Stand: 15.03.2022 10:59 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Rendsburg an

Rund 300 Menschen aus der Ukraine sind gestern Abend mit Bussen aus Berlin in Rendsburg angekommen. Sie sollen jetzt auf teilweise private Unterkünfte verteilt werden. Bei den Geflüchteten handelte es sich meist um Frauen mit Kindern und auch ältere Menschen. Der Koordinator des Kreises, Martin Kruse, hatte dafür die Sporthalle am Nord-Ostsee-Kanal mit Helfern von Rotem Kreuz, Johanniter und der Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit bereitgestellt. Auch in Kiel kamen gestern knapp 100 Geflüchtete in einer speziell hergerichteten Unterkunft an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 08:30 Uhr

Die Corona-Lage in der Region

Die Infektionszahlen haben sich im Vergleich zur Vorwoche kaum verändert. Laut Landesmeldestelle wurden den Behörden in der Region bis gestern rund 1.900 Corona-Fälle gemeldet - das sind fast genauso viele wie vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt aber weiter. Am höchsten ist sie im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit knapp 1.717 - in Kiel liegt sie bei 1.386 sowie im Kreis Plön bei rund 1.267. In Neumünster ist sie mit etwa 1.160 am geringsten. Aktuell liegen in Schleswig-Holstein 49 Covid-Patienten auf der Intensivstation - 23 werden beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 08:30 Uhr

ThyssenKrupp denkt um und behält Werft TKMS

Die Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) wird weiter im Besitz des Mutterkonzerns ThyssenKrupp bleiben. Noch im Februar wollte der Mutterkonzern die Werftensparte anderen europäischen Rüstungskonzernen verkaufen, doch angesichts von zu erwartenden Aufträgen der Bundesregierung legt Thyssenkrupp diese Pläne zu den Akten. Im Gespräch ist unter anderem der Bau zweier weiterer U-Boote für die deutsche Marine. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 08:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2022 | 08:30 Uhr