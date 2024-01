Stand: 10.01.2024 09:21 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bahnstreik sorgt für eingeschränkten Zugverkehr

Der bundesweite Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt auch für eingeschränkten Bahnverkehr in Schleswig-Holstein. Betroffen sind unter anderem die Züge der Linien RE7 und RE70 zwischen Hamburg, Neumünster und Kiel. Sie sollen nach Angaben der Bahn im Zweistundentakt fahren. Zwischen Neumünster und Flensburg fahren die Züge voraussichtlich im Dreistundentakt. Erixx und Nordbahn sollen nicht betstreikt werden. Nur zwischen Neumünster und Neumünster Süd kann es trotzdem zu Ausfällen kommen, da hier ein Stellwerk von der Deutschen Bahn betrieben wird. Passagiere können in Busse umsteigen. Gestreikt werden soll voraussichtlich bis Freitag, 18 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

Bauernprotest am Rendbsurger Kanaltunnel

Im Zuge der Bauernproteste haben am frühen Dienstagabend etwa 100 Landwirte mit ihren Traktoren für Probleme rund um den Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesorgt. Laut Polizei ging es über Stunden auf beiden Spuren nur langsam voran. Auch Rettungs- und Notarztwagen kamen kaum durch den Verkehr. Die Demonstration war nicht angemeldet, wurde aber währenddessen durch den Kreis einspurig genehmigt, damit Einsatzkräfte besser durchkamen. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

Theodor-Heuss-Ring in Kiel nur einspurig befahrbar

Der Theodor-Heuss-Ring in Kiel ist am Mittwoch teilweise nur einspurig befahrbar. In beiden Fahrtrichtungen muss zwischen 9 und 15 Uhr je eine Fahrspur gesperrt werden. Nach dem Abschluss der Arbeiten im vergangenen Jahr hatte das Tiefbauamt die Mittelspurüberfahrten provisorisch mit Baken gesichert. Diese sollen nun ausgetauscht werden. Hintergrund ist die im März beginnende umfangreiche Sanierung der südlichen Fahrbahn. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

