Gesetztesänderung für LNG-Terminal beschlossen

Mit breiter Mehrheit hat der Landtag den Weg für einen schnelleren Bau eines LNG-Terminals für flüssiges Erdgas in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) frei gemacht. Das Parlament verabschiedete eine entsprechende Änderung des Landeswassergesetzes mit großer Mehrheit aller Fraktionen bis auf die Stimmen des SSW. Der Geschäftsführer von Brunsbüttel Ports, Frank Schnabel, sagte NDR-Schleswig-Holstein nach der Entscheidung: "Ich begrüße die Änderung des Landeswassergesetzes insbesondere deshalb, weil damit die Möglichkeit geschaffen wird, das nun wirklich notwendige LNG-Import-Terminal noch schneller umsetzen zu können." Nach dem Beschluss des Landtages soll mit dem Bau des Hafens bereits begonnen werden können, selbst wenn ein Gericht noch über Anfechtungsklagen entscheiden müsste. Kritik am Vorgehen des Landtags kam von Umweltverbänden wie der Deutschen Umwelthilfe und dem BUND. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Sanierungsarbeiten in Friedrichstadt beendet

In Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) sind die Arbeiten an den Ufereinfassungen am Mittelburggraben jetzt offiziell abgeschlossen. Sie waren laut Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) altersbedingt baufällig. 2020 waren die 300 Meter der westlichen Hälfte des Grabens saniert worden, hier wurden unter anderem neun Meter hohe Stahlspundwände eingebracht. Seit November liefen die Arbeiten an den östlichen 300 Metern. Sie seien im vorgesehen Zeit- und Kosten-Rahmen fertiggestellt worden. 1,9 Millionen Euro hatten das Land, die Stadt und der LKN investiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Erneut Trickbetrüger am Telefon

Die Polizei Itzehoe (Kreis Steinburg) warnt vor Anrufen von vermeintlichen Europol-Mitarbeitenden. Dabei läuft zu Beginn des Anrufes zunächst eine Ansage vom Band, Europol habe Hinweise, dass die persönlichen Daten des Angerufenen für Straftaten missbraucht worden seien. Für nähere Informationen solle man die Eins am Telefon drücken. Bislang hätten alle Betroffenen spätestens zu diesem Zeitpunkt aufgelegt, so dass niemand zu Schaden gekommen sei, so eine Polizeisprecherin. Sie weise nochmals ausdrücklich darauf hin, niemals persönliche Daten am Telefon an Unbekannte weiterzugeben. Im Zweifelsfall einfach auflegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz Kreis Nordfriesland bei 1.321,0, in Dithmarschen bei 1.231,5 und in Steinburg bei 1.124,7. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 1.030,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

