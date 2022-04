Stand: 28.04.2022 08:34 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Landesregierung will Bau von LNG-Terminal beschleunigen

Der Landtag in Kiel hat eine Beschleunigung des Baus eines LNG-Terminals in Brunsbüttelauf den Weg gebracht. Das soll eine Änderung des Landeswassergesetz ermöglichen. Den Vorstellungen zufolge könnte eine Fertigstellung somit bereits in zweieinhalb Jahren erfolgen, statt in fünf bis sechs Jahren. Nach dem Entwurf der Regierungsfraktionen soll mit dem Bau des Hafens bereits begonnen werden können, selbst wenn ein Gericht noch über Anfechtungsklagen entscheiden müsste. Zustimmung kam auch von der SPD. Der SSW lehnt das Verfahren sowie das Terminal kategorisch ab. Die Naturschutzorganisation BUND warf der Koalition vor, sie hebele Bürgerrechte aus. Außerdem seien die vorgesehen Milliardenbeträge des Bundes verschwendetes Geld. LNG steht für "Liquified Natural Gas", Flüssigerdgas. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

Westküste: Fischer bekommen Geld vom Bund

Die Küstenfischer sollen wegen der stark gestiegenen Betriebskosten vor allem für Treibstoff und Energie eine finanzielle Unterstützung vom Bund bekommen. Dafür sind in Berlin jetzt zehn Millionen Euro im Ergänzungshaushalt freigegeben worden. Demnach können Fischereibetriebe gemäß EU-Recht nun mit einer Finanzspritze von bis zu 35.000 Euro rechnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

Büsum: Helfer retten junges Reh aus der Nordsee

Seenotretter haben vor Büsum (Kreis Dithmarschen) ein erschöpftes Reh aus dem Wasser gezogen. Spaziergänger hatten am Mittwoch zwei junge Rehe im Wasser zwischen dem Hauptstrand und der Westmole entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Die beiden Tiere gelangten zunächst ohne fremde Hilfe wieder an Land, doch kurze Zeit später schlug der Schleusenwärter Alarm: Eines der Rehe sei wieder im Wasser und treibe in Richtung Fahrwasser vor der Hafeneinfahrt. Den Einsatzkräften gelang es, das immer schwächer werdende Tier an Bord ihres Arbeitsbootes zu ziehen und an Land zu bringen. Die Feuerwehr rät dringend, in solchen Fällen nicht selbst zu versuchen zu helfen, sondern die Rettungsdienste zu verständigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz Kreis Nordfriesland bei 1.680,6, in Dithmarschen bei 1.389,9 und in Steinburg bei 1.117,8. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 1.247,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 5 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2022 | 08:30 Uhr