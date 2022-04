Stand: 26.04.2022 09:11 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Denkmalrat fordert Geld für Denkmäler im Land

Der neu gegründete Denkmalrat fordert vom Land 50 Millionen Euro für sanierungsbedürftige Denkmäler in Schleswig- Holstein, verteilt auf zehn Jahre. Am Montag haben sich Mitglieder des Denkmalrates in der Wilstermarsch über drei Sanierungsprojekte in Dammfleth und Kasenort (alle im Kreis Steinburg) informiert. Laut der Ratsvorsitzenden, Susanna Sunder-Plassmann, gebe es viele Fördertöpfe zum Beispiel für Reetdächer nicht mehr: "Es geht auch darum, das Handwerk, das man dazu braucht um die Denkmäler zu sanieren, auch weiter am Leben zu halten." Das Dach eines alten Bauernhofs mit einer Fläche von 1.000 Quadratmeter zu sanieren, kostet bis zu 250.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:30

Hilfe für die Ukraine aus Dithmarschen

Die Dithmarscher Hilfsorganisation hoelp hat gemeinsam mit anderen Einrichtungen ein weiteres Mal Medikamente und Verbandsmaterial in die Ukraine gebracht. Die Hilfsgüter haben einen Wert von 15.000 Euro. Vor Ort kümmert sich eine andere Organisation um die Verteilung der medizinischen Hilfsgüter in ukrainische Krankenhäuser, so hoelp-Geschäftsführer Martin Meers. An der gemeinsamen Hilfsaktion beteiligten sich unter anderem auch die AWO Pinneberg und Itzehoe, sowie die Lebenshilfe Pinneberg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:30

Alte Schiffskanone gestohlen

In Erfde (Kreis Schleswig-Flensburg) haben unbekannte Täter einen Betonzwerg und die originalgetreue Nachbildung einer alten Schiffskanone gestohlen. Beides stand auf einem seit vier Jahren nicht mehr genutzten Grundstück. Deshalb wurde der Diebstahl erst jetzt entdeckt. Der grimmig dreinblickende Zwerg aus Beton bringt 25 Kilogramm auf die Waage. Die originalgetreue Nachbildung der Schiffskanone aus dem 18. Jahrhundert hat ein geschätztes Gewicht von mehreren hundert Kilo. Sie könnte als Altmetall zum Kauf angeboten worden sein. Die Polizei sucht Zeugen, die den Abtransport des Diebesgutes bemerkt haben oder von entsprechenden Angeboten wissen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 1.308,1, im Kreis Nordfriesland bei 1.727,7 und der Kreis Steinburg meldet einen Wert von 1.063,5. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 1.345,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 5 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2022 | 08:30 Uhr