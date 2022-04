Stand: 22.04.2022 09:04 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Neue Bauarbeiten an der Bahnstrecke Wilster-Hochdonn

Von diesem Wochenende an müssen Bahnreisende mit Behinderungen auf den Marschbahnstrecke Hamburg - Westerland rechnen. Von Sonntag an werden Gleise und Technik auf dem zehn Kilometer langen Abschnitt zwischen Wilster und Hochdonn erneuert. Bis zum 19. Mai kommt es laut DB-Pressestelle zu Ausfällen im Nahverkehr, die Bahn setzt Busse ein. Die Fernzüge sind nicht betroffen. Insgesamt will die Bahn zwischen Elmshorn und Sylt Bahnübergänge, Signaltechnik und Brücken modernisieren - die Kosten werden auf rund 20 Millionen Euro veranschlagt. Die Arbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen werden. In den Sommerferien soll laut DB nicht gebaut werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Neues Projekt gegen den Landarztmangel an der Westküste

Der Kreis Dithmarschen will mehr Medizinstudenten für eine Weiterbildung in Hausarztpraxen in die Region locken. Der Grund: Die meisten Studierenden aus Kiel, Hamburg oder Lübeck würden versuchen, ihr sogenanntes Blockpraktikum in näherer Umgebung zum Studienort zu absolvieren, so eine Sprecherin des Kreises. So soll ein "Kümmerer" das längere Praktikum zusammen mit den Hausarztpraxen entwickeln und zudem Unterkünfte in der Nähe der Landarztpraxen organisieren. Man hoffe, dass dann auch einige junge Ärzte nach ihrem Praktikum in Dithmarschen bleiben, um dort eine vakante Hausarztpraxis zu übernehmen, so die Sprecherin. Das Projekt wird mit insgesamt 96.000 Euro aus den Förderprogrammen Aktiv-Region Dithmarschen und Eider-Treene-Sorge unterstützt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Telefonbetrüger in Dithmarschen aktiv

Die Polizei in Dithmarschen warnt erneut vor Telefonbetrügern. Eine Unbekannte hatte einem Rentner in Weddingstedt bei Heide eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Sie hatte vorgegeben, seine Tochter zu sein und behauptet, ihr Handy sei kaputtgegangen. Die Frau täuschte Geldnöte vor und veranlasste den 79-jährigen zu mehreren Überweisungen. Laut Polizei kam es so zu einem Schaden in einem hohen vierstelligen Bereich. Der Betrug sei erst aufgeflogen, als der Rentner am nächsten Morgen mit der echten Tochter gesprochen habe, so eine Polizeisprecherin. Senioren sollten grundsätzlich bei Anrufen und WhatsApp-Nachrichten besonders aufmerksam sein und fremde Kontakte überprüfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 1.282,5, im Kreis Nordfriesland bei 1.164,2 und der Kreis Steinburg meldet einen Wert von 594,5. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 982,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2022 | 08:30 Uhr