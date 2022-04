Stand: 19.04.2022 10:03 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Hotel- und Gastrobranche ziehen positive Oster-Bilanz

Die Hoteliers und Gastronomen an der Westküste durften nach zwei Jahren Oster-Zwangspause wegen Corona wieder Gäste über die Feiertage empfangen. Die Sprecher des deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) aus Dithmarschen, St. Peter-Ording (SPO) und Husum zeigten sich sehr zufrieden. Die Hotels und Restaurants in Husum waren demnach zu 90 Prozent ausgebucht. Gut die Hälfte der Buchungen sei noch kurzfristig in den vergangenen zwei Wochen eingegangen, so ein Sprecher. Auch in SPO standen nur wenige Zimmer leer. In Dithmarschen war nach Angaben eines Dehoga-Sprechers die Buchungslage sogar noch besser als an Ostern 2019 vor der Pandemie. Für Kurzentschlossene gab es zum Beispiel in Büsum kaum noch ein freies Zimmer. Auch an anderen touristischen Orten wie der Lübecker Bucht oder Westerland auf Sylt waren über Ostern viele Menschen unterwegs. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30

Chlorgas-Alarm in Itzehoe

Im Schwimmzentrum Itzehoe (Kreis Steinburg) ist gestern am späten Abend Chlorgas ausgetreten. Mitarbeitende der Stadtwerke hatten laut Rettungsleitstelle die Feuerwehr alarmiert. Es wurde ein viermal höherer Chlorwert als üblich in der Luft gemessen. Vermutlich hatte es innerhalb des Chlorkreislaufs eine undichte Stelle gegeben. Die Feuerwehr stellte die Chlorzufuhr ab - das Schwimmbad wurde gelüftet. Nun müssen Techniker des Schwimmbads prüfen, wo sich die undichte Stelle befindet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30

Gelockertes Besuchsverbot am Westküstenklinikum

Das Westküstenklinikum hat das Corona-bedingte Besuchsverbot aufgehoben. Patientinnen und Patienten dürfen nun wieder täglich eine feste Person für eine Stunde empfangen. Die Besucher müssen vollständig geimpft sein und einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test mitbringen. Die Besuchsbeschränkung von einer Stunde gilt nicht auf der Geburtenstation. Hier können sich Väter ohne Zeitbegrenzung aufhalten. Auf der Sterbestation gibt es ebenfalls keine zeitliche Besuchsbeschränkung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 1.329,8, im Kreis Nordfriesland bei 738,9 und der Kreis Steinburg meldet einen Wert von 749. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 727,7. Allerdings wurden über Ostern kaum aktuelle Zahlen übermittelt, die Werte sind also nicht aussagekräftig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30

