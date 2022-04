Stand: 14.04.2022 10:48 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Mutmaßlicher Brandstifter stellt sich der Polizei

Ein 30-jähriger Mann soll nach Angaben der Polizei für das Feuer in einem leerstehenden Haus in Husum verantwortlich sein. Das Gebäude war am Sonntag komplett niedergebrannt. Demnach hatte sich der obdachlose Mann am Montagabend auf einer Polizeidienststelle in Baden-Württemberg gestellt. Das Amtsgericht Flensburg hatte daraufhin einen Unterbringungsbefehl erlassen. Der 30-Jährige befindet sich nun in einem psychiatrischen Krankenhaus. Menschen wurden laut Rettungsleitstelle bei dem Feuer nicht verletzt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

Bürgermeister in Itzehoe tritt Dienst an

In Itzehoe hat heute der neue Bürgermeister Ralf Hoppe sein Amt angetreten. Nach eigenen Angaben will er unter anderem die Innenstadt weiterentwickeln, neue Flächen für Gewerbeansiedlungen schaffen und das Thema Störschleife angehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

Landwirt bei Viehtransport schwer verletzt

Bei der Vorbereitung eines Jungbullen für einen Viehtransport hat sich ein 50-jähriger Landwirt aus Krempdorf, im Kreis Steinburg Mittwochnachmittag schwer am Kopf verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte das Tier offenbar ausbrechen. Der Landwirt trat daraufhin einige Schritte zurück, stolperte über eine Leine und stürzte rücklings mit dem Kopf auf den Boden des Stalls. Beim Eintreffen der Retter war der Verunglückte nur bedingt ansprechbar. Aufgrund seiner schweren Kopfverletzung wurde der Rettungshubschrauber alarmiert. Für den Transport ins Heider Krankenhaus musste der Helikopter auf der Landesstraße bei Krempdorf landen, so dass die Straße rund 45 Minuten gesperrt werden musste. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 1.413,1, im Kreis Nordfriesland bei 1.254,6 und der Kreis Steinburg meldet einen Wert von 1093,3. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 1.132,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

