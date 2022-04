Stand: 12.04.2022 10:08 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Grüne wollen zeitnah Nachfolge von Spiegel klären

In Husum (Kreis Nordfriesland) setzt der Bundesvorstand der Grünen seine zweitägige Klausur fort. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel war gestern nach nur vier Monaten im Amt zurückgetreten. Sie zog damit Konsequenzen aus einem umstrittenen vierwöchigen Urlaub kurz nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 09:30

Kreis Steinburg und Dithmarschen: Warnung vor Betrugsmaschen

Die Polizei Itzehoe warnt vor zwei Betrugsmaschen: Im Kreis Steinburg und Dithmarschen landen derzeit dubiose Mahnschreiben in den Briefkästen. Angeblich läge ein Dienstleistungsvertrag mit der Euro Lotto Zentrale vor. Die Betrüger fordern mehrere Hundert Euro. Wer unsicher ist, so die Polizei, sollte sich an die Verbraucherzentrale wenden. Die zweite Masche: Betrüger geben sich als Familienangehörige am Handy aus. Mit einer neuen Nummer, weil das Smartphone angeblich kaputt sei. Sie täuschen eine Notlage vor. Nur Geld könne jetzt helfen. Nicht selten fordern sie mehrere Tausend Euro. Die Polizei warnt davor, an Fremde Geld zu überweisen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

Brand auf der A23 bei Heide

Die Freiwillige Feuerwehr Heide ist am Montagabend zu einem Pkw-Brand auf die A23 bei Heide gerufen worden. Weil der Motor seines Wagens auf der Autobahn kurz hinter Heide-Süd zu qualmen angefangen hatte, war der Fahrer auf den Standstreifen gefahren. Als die Feuerwehr eintraf, brannte bereits der Motorraum. Sie konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindern. Die Autobahn war für 45 Minuten voll gesperrt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Im Kreis Dithmarschen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.440,1, im Kreis Nordfriesland bei 1.201,9 und laut Landesmeldestelle liegt der Wert im Kreis Steinburg bei 925. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.149. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

