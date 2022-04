Stand: 07.04.2022 10:55 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Meldepflichtiger Zwischenfall im AKW Brunsbüttel

Im Kernkraftwerk Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) hat es einen meldepflichtigen Zwischenfall der Kategorie "Normal" gegeben. Das hat das zuständige Ministerium in Kiel bestätigt. Bei jährlichen Wartungsarbeiten war ein Leck in einer Spülleitung entdeckt worden, durch die auch potenziell radioaktives Material in einen Reinigungsbehälter gelangt war. Eine Messung ergab aber keine Kontamination. Die Spülleitung führt zu einem Vakuumverdampfer, der erst 2020 von Betreiber Vattenfall in Betrieb genommen worden war. Die Reaktorsicherheitsbehörde hat eigene Sachverständige eingesetzt, um den Zwischenfall zu bewerten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Zahl der Ukraine-Flüchtlinge steigt

In Steinburg sind nach Angaben des Kreises zurzeit rund 660 geflohene Ukrainer untergekommen. In Dithmarschen sind nach Kreisangaben aktuell 546 geflüchtete Ukrainer gemeldet. Zur Aufteilung auf die einzelnen Ämter und Gemeinden wollte sich der Kreis auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein nicht äußern. In Nordfriesland leben im Moment 721 geflüchtete Menschen aus der Ukraine laut Kreissprecher. 63 von ihnen halten sich nach Angaben des Sprechers des Innenministeriums in der alten Stapelholmer Kaserne in Seeth auf. Sie dient seit ein paar Tagen als Erstaufnahme. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Neues Hotel in St. Peter-Ording

Heute eröffnet in St. Peter-Ording eines neues Hotel. Das "Urban Nature" auf der Halbinsel Eiderstedt ist der erste Standort der neuen Hotelmarke. Die Unterkunft verfügt über 90 Zimmer für rund 200 Gäste. Laut Unternehmensleitung verfolge man das Konzept, naturnah und gleichzeitig urban zu sein. In der Hauptsaison sollen dort 70 Beschäftigte arbeiten, noch sind aber einige Stellen frei. Um trotz Fachkräftemangel im Hotelgewerbe genug Angestellte zu finden, gehöre es laut Direktion zum Konzept, auch auf Quereinsteiger zu setzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Im Kreis Dithmarschen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.455,1, im Kreis Nordfriesland bei 1.227,7 und laut Landesmeldestelle liegt der Wert im Kreis Steinburg bei 1.084,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.178,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.04.2022 | 08:30 Uhr