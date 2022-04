Stand: 06.04.2022 11:29 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Jugendherberge in Büsum öffnet wieder

Seit Ende 2018 wurde die Jugendherberge in Büsum (Kreis Dithmarschen) modernisiert und energetisch optimiert. Das hat insgesamt rund sieben Millionen Euro gekostet. Der Landesverband Nordmark von dem Deutschen Jugendherbergswerk hatte die Sanierung des vierteiligen Gebäudes in Auftrag gegeben. In der neuen Jugendherberge gibt es nun 54 Zimmer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30

Digitale Behördengänge in Dithmarschen

Seit wenigen Tagen können in Dithmarschen einige Behördengänge online erledigt werden. Der Kreis hatte an einem Pilotprojekt zur Digitalisierung der Behördengänge teilgenommen. Bis Ende des Jahres soll das Land laut Bundesgesetz rund 340 Behördenleistungen wie zum Beispiel eine Auto-Anmeldung online anbieten. Laut Koordinator Sven Thomsen müssen sich Bürgerinnen und Bürger nun also nicht mehr ins Auto setzen, um einen einfachen Papierantrag abzugeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30

250 Millionen Euro für Großprojekte an der Westküste

Im kommenden Jahr wird das Land voraussichtlich 194 Millionen Euro für das Projekt HyScale100 bereitstellen. An den Zement-, Chemie-, und Raffinerieanlagen in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) und Lägerdorf (Kreis Steinburg) soll eine grüne Wasserstoffproduktion vorgeschaltet werden. Die restlichen 47 Millionen Euro sind für die geplante Batteriezellenfabrik in Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) vorgesehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Im Kreis Dithmarschen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.519,7, im Kreis Nordfriesland bei 1.316,8 und laut Landesmeldestelle liegt der Wert im Kreis Steinburg bei 1.097,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.290,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Hochseeinsel Helgoland.

Archiv 7 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.04.2022 | 08:30 Uhr