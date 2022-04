Stand: 04.04.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Sturm: Fähren nach Helgoland bleiben im Hafen

Die Fähren von Büsum (Kreis Dithmarschen) und Cuxhaven nach Helgoland (Kreis Pinneberg) bleiben erst einmal im Hafen: Grund ist laut den Reedereien der angekündigte Sturm. Die Fahrt von Büsum aus ist auch für morgen abgesagt. Die MS "Helgoland" soll morgen wieder von Cuxhaven aus nach Helgoland ablegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30 Uhr

Kriminalstatistik: Zahl der Straftaten gleich zu Vorjahr

Die Polizeidirektion Itzehoe hat mit 13.213 gemeldeten Straftaten in Steinburg und Dithmarschen vergangenes Jahr nahezu dieselbe Anzahl wie 2020 registriert. Das geht aus der heute veröffentlichten Kriminalstatistik hervor. Die Aufklärungsquote von Straftaten im Kreis Steinburg ist mit 60 Prozent die höchste der vergangenen zehn Jahre. Besorgniserregend bleibe laut Kriminalstatistik das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs von Kindern: In Steinburg steigt die Zahl sexuell missbrauchter Kinder um 7 Prozent auf 32 Fälle, in Dithmarschen sinkt die Zahl zwar um 47 Prozent, ist gleichzeitig aber mit 38 Fällen höher als in Steinburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30 Uhr

Feuerwehr rettet Frau aus Watt vor Büsum

Vor dem Hauptstrand in Büsum (Kreis Dithmarschen) ist am Sonnabend eine Urlauberin im Watt stecken geblieben. Gegen 20 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Büsum ausrücken, um die Frau zu befreien. Sie war bereits auf dem Rückweg und ist beim Überqueren eines Priels bis über die Knie in den Schlick eingesackt und kam nicht mehr heraus. Ein Ehepaar hatte die Frau entdeckt und den Notruf gewählt. Die Freiwillige Feuerwehr musste Pressluft in den Boden drücken, um die etwa 60 Jahre alte Urlauberin aus dem Schlick ziehen zu können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Im Kreis Dithmarschen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.582,7, im Kreis Nordfriesland bei 1.275,5 und laut Landesmeldestelle liegt der Wert im Kreis Steinburg bei 1.138,4 - wobei bei den beiden letzteren die Daten vom Wochenende fehlen und nachgemeldet werden. Die landesweite Inzidenz in Schleswig-Holstein: 1.339,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:30 Uhr

