Kellinghusen: Stadt arbeitet an Hochwasser-Schutzkonzept

Auf dem Weg zu einem Hochwasser-Schutzkonzept ist die Stadt Kellinghusen (Kreis Steinburg) jetzt einen Schritt weiter gekommen. Die Ratsversammlung beschloss auf ihrer Sitzung am Dienstag einstimmig, freie Flächen beidseitig der Stör für den Hochwasserschutz zu sichern, wie Bürgermeister Axel Pietsch erklärte. Um die Bewohner der Stadt Kellinghusen besser vor Hochwasser zu schützen, arbeitet die Stadt seit Jahren an einem Konzept. Es sieht unter anderem Flutschutzeinrichtungen auf privaten Grundstücken vor. Davon wären 60 Störanrainer betroffen. Außerdem soll die Stör verbreitert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

Kreis Steinburg: neuer DAB+ Sender für bessere Qualität

Radio hören, ohne Störgeräusche und Rauschen: Durch einen neuen DAB+ Sender bekommen Hörerinnen und Hörer zwischen Wilster, Wacken, Hennstedt, Wrist, Horst und Krempe ihre NDR Programme jetzt in noch besserer Qualität. Auch in Hohenlockstedt und Kellinghusen sind die NDR Hörfunkprogramme auf Block 11B über das Digitalradio zu empfangen. Dort sind ab sofort auch die exklusiven Programme wie NDR Schlager, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören. Nach der automatischen Suchfunktion können die neuen Sender gespeichert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

Personalmangel im Busverkehr im Kreis Steinburg

Pendler, die im Kreis Steinburg auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, standen in den vergangenen Wochen immer wieder vergeblich an den Bushaltestellen. Als Grund für die Ausfälle nannte der Betreiber, die Linie Steinburg, eine sehr angespannte Personalsituation, die durch Erkrankungen weiter verschärft werde. Zwar habe es in den vergangenen Tagen weniger Ausfälle gegeben, aber die Situation bleibe weiter angespannt. Und Aussicht auf Besserung bestehe nicht, denn es mangelt an Nachwuchs-Busfahrern, wie Geschäftsführer Jörg Ubben mitteilte: "Eigentlich hätte Mitte März ein neuer Ausbildungskurs starten sollen - wurde jedoch wieder abgesagt, weil es nicht ausreichend Teilnehmer gab." Er hofft nun auf eine landesweite Ausbildungsinitiative, mit der frühestens Ende Mai starten soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

In Dithmarschen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.828,1, im Kreis Steinburg bei 886 und in Nordfriesland bei 1.976,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

