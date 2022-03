Stand: 25.03.2022 10:03 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Corona-Inzidenzen regional

In Dithmarschen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 2.095, im Kreis Steinburg bei 1.098 und in Nordfriesland bei 2.261 - der Kreis hat aktuell die höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

Bürgermeister von Seeht fordert mehr Unterstützung vom Land

Der Bürgermeister von Seeth (Kreis Nordfriesland), Ernst-Wilhelm Schulz (parteilos), hat mehr Unterstützung des Landes bei der Betreuung der Flüchtlinge in der Stapelholmer Kaserne gefordert. Nach den Erfahrungen in der Flüchtlingskrise 2015/2016 - als sich viele Ehrenamtler aus Seeth um die Flüchtlinge gekümmert hatten, bevor das Land die notwendigen Strukturen aufgebaut hatte - seien viele Seether enttäuscht. Trotzdem habe er mittlerweile viele Hilfsangebote bekommen, unter anderem von der Feuerwehr und Vereinen, so Bürgermeister Schulz. Laut eines Sprechers des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge könnten die ersten 300 Flüchtlinge bereits Anfang April nach Seeth kommen. Zunächst sei eine Kapazität von 1.000 Plätzen vorgesehen. Wenn notwendig könne man die Kapazität der Kaserne Seeth durch Container auf bis zu 2.000 erweitern, so der Sprecher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

Gemeinden wollen eigene Grundstücksgesellschaft gründen

Die Stadt Heide und die elf Gemeinden des Amtes Heider Umland wollen eine eigene Grundstücksgesellschaft gründen. Der Amtsausschuss hat dazu gestern einen Prüfantrag beschlossen. In der vergangenen Woche hatte bereits die Heider Ratsversammlung einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die "Entwicklungsagentur Region Heide" solle dazu nun konkrete Vorschläge erarbeiten, so ein Sprecher des Amtes Heider Umland. Die neue Infrastruktur-Gesellschaft solle die benötigten Grundstücke für zukünftige Industrie-und Gewerbeansiedlungen sowie für Flächen für den Wohnungsbau in der Region sichern und entwickeln, damit die Ansiedlungen auch zeitnah realisiert werden können. Zudem solle sich die Gesellschaft darum kümmern, dringend benötigten Wohnungen zu schaffen, so der Sprecher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

Heide bekommt wieder einen "Marktstrand"

Nach zwei Jahren Corona-Pause bekommt der Heider Marktplatz wieder einen Strand. An der Ostseite des Marktes, in der Nähe von Böttcher-Rondell und Eisdiele, wird wieder eine 600 Quadratmeter große Sandfläche aufgeschüttet. Stadtmanagerin Lena Modrow sagte, es werde auch wieder ein Beachvolleyball- und ein Fußball-Turnier geben. Teams können sich jetzt beim Heider Stadtmarketing anmelden. Außerdem sollen an den Wochenenden Konzerte auf dem Heider Marktstrand stattfinden. Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

