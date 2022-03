Stand: 24.03.2022 11:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Polizei geht nicht von Serienbrandstiftung in Heide aus

Zwischen den beiden großen Feuern in Heide (Kreis Dithmarschen) am Sonntag an der St. Georg-Schule und am Montag in der Norderstraße hat es nach Ermittlungen der Polizei offenbar keinen Zusammenhang gegeben. Das gelte ebenfalls für die beiden Brände im Februar in einem Mehrfamilienhaus in der Heistedter Straße, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:30 Uhr

Absichtserklärung für LNG-Terminal in Brunsbüttel unterzeichnet

Der Betreiber des zukünftigen LNG-Terminals in Brunsbüttel und das Unternehmen Shell haben eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Shell beabsichtigt demnach, einen großen Teil der Terminalkapazitäten für den Import von verflüssigtem Erdgas langfristig zu buchen, heißt es darin. Der genaue Umfang und die Dauer werde derzeit ausgehandelt. In Brunsbüttel soll nach dem Willen der Bundesregierung möglichst schnell ein LNG Terminal entstehen. Deshalb war vor kurzem angekündigt worden, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Auftrag der Bundesregierung sowie RWE als Gesellschafter in das Projekt einsteigen. Das niederländische Unternehmen Gasunie ist der dritte Gesellschafter und zukünftiger Betreiber. Derzeit läuft noch das Planfeststellungsverfahren für dieses Projekt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:30 Uhr

Hohe Corona-Infektionszahlen belasten Westküstenklinikum

Die hohen Infektionszahlen in der Region belasten zunehmend das Westküstenklinikum. Mittlerweile ist die Infektionsstation nicht mehr groß genug. Wie ein Kliniksprecher mitteilte, wird vorübergehend ein weiterer Corona-Bereich eingerichtet. Insgesamt seien in der Klinik in Heide in den vergangenen Tagen deutlich mehr als 40 Patienten mit oder wegen einer Corona-Infektion behandelt worden - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Hinzu kommt, dass aktuell viele Mitarbeitende entweder krank oder in Quarantäne sind oder sich um ihr krankes Kind zu Hause kümmern müssen. Das betreffe momentan sechs bis acht Prozent der 3.000 Mitarbeitenden. Deswegen sei bereits der Regelbetrieb eingeschränkt und eineinhalb Stationen geschlossen worden. Auch am Klinikum Itzehoe seien allein in der Pflege 38 Mitarbeitende in Quarantäne - zusätzlich zu den sonst durch andere Krankheiten oder Urlaub fehlenden Mitarbeitenden, hieß es von einer Sprecherin des Klinikums. Daher würden auch hier planbare Eingriffe verschoben. Am kommenden Wochenende werde außerdem eine Station geschlossen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:30 Uhr

Engagement-Börse in Tönning hilft Geflüchteten aus der Ukraine

Rund 50 Menschen von Eiderstedt sind gestern Abend in Tönning (Kreis Nordfriesland) bei der sogenannten Engagement-Börse zusammengekommen, um sich über benötigte Hilfen für die Geflüchteten aus der Ukraine zu informieren. Demnach fehlen noch Kleidung, Spielzeug, Bettwäsche und Handtücher. Neben den Sachspenden wird aber auch Wohnraum und Hilfe bei Behördengängen für die geflüchteten Menschen benötigt, heißt es vom Diakonischem Werk in Husum | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:30 Uhr

