Nothilfe für ukrainische Studierende

Studierende aus der Ukraine können Nothilfe beantragen, wenn sie durch den Krieg in eine Notlage geraten sind. Das Land hat dafür knapp 260.000 Euro bereitgestellt. Eine Notlage kann laut Studentenwerk unter anderem dadurch entstehen, dass die Unterhaltszahlungen der Eltern ausbleiben, oder dass die Studierenden ihren Nebenjob wegen der emotionalen Belastung nicht mehr machen können. In Schleswig-Holstein sind etwa 100 ukrainische Studierende an den Hochschulen eingeschrieben. Die finanzielle Soforthilfe beträgt maximal 860 Euro im Monat und kann bis zu drei Monate beantragt werden.

Feuer in Heide rund um die Norderstraße

Am späten Montagabend gab es in Heide (Kreis Dithmarschen) eine enorme Rauchentwicklung rund um die Norderstraße. Grund dafür war ein Feuer in einem zweistöckigen, leerstehenden Haus. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert, weil das gesamte Viertel verqualmt war. Laut Leitstelle soll es sich um einen Schwelbrand gehandelt haben. Im Anbau des Hauses schlief ein Bewohner. Er musste laut Leitstelle ins Krankenhaus gebracht werden. Etwa 60 Feuerwehrleute waren vor Ort. Die Lösch- und Belüftungsarbeiten dauerten rund zweieinhalb Stunden.

Coronazahlen in Nordfriesland und Dithmarschen

In Nordfriesland und Dithmarschen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen nach wie vor landesweit am höchsten. Nordfriesland meldet 2.298 und Dithmarschen 2.272. In Steinburg liegt die Inzidenz mit 1.086 deutlich niedriger. Die hohen Infektionszahlen in Dithmarschen haben auch Auswirkungen auf die Westküstenkliniken. Viele Mitarbeitende fallen laut Sprecher wegen Quarantäne oder Kinderbetreuung aus. Die Regelversorgung sei nach wie vor eingeschränkt. Nicht notfallmedizinische Eingriffe würden weiterhin auf ihre Dringlichkeit hin überprüft und gegebenenfalls verschoben. Das Besuchsverbot wurde bis zum 2. April verlängert. Im WKK werden derzeit laut Sprecher 44 Patientinnen und Patienten mit oder wegen Corona behandelt. Drei von ihnen sind auf der Intensivstation. Im Klinikum Itzehoe sind laut Sprecherin 27 Patienten mit oder wegen Corona in Behandlung. Die Zahl liege seit Wochen konstant immer über 20. Drei der Patienten müssten auf der Intensivstation versorgt werden.

Neuer Wald für den Kreis Steinburg

In Mühlenbarbek pflanzt die Stiftung Naturschutz 6.200 neue Stiel-Eichen, Winter-Linden und Vogel-Kirschen. Diese Baumarten sind besonders standfest und wintererprobt. Das Grundstück hatte die Stiftung einem Landwirt abgekauft. Bis der Wald auch als Wald erkennbar ist, dauert es laut der Stiftung bis zu 50 Jahre. Er soll einen Beitrag dazu leisten, Schleswig-Holsteins Waldfläche zu vergrößern, um in Zukunft mehr CO2 binden zu können.

Nordseeküste: Strandkorb-Saison hat begonnen

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) können Urlauber und Tagesgäste bereits die ersten 20 Strandkörbe kostenlos nutzen. Mitarbeiter des Bauhofes haben sie gestern auf ein Podest unweit des Pfahlbaues Arche Noah am Strandabschnitt Bad aufgestellt. Pro Tag würden nun in dieser Woche noch 40 weitere in Ording, Dorf und Böhl dazu kommen, so Tourismuschefin Katharina Schirmbeck. Bis Ostern gibt es keine Gebühren, dann kosten sie neun Euro pro Tag. Insgesamt hat St. Peter-Ording 1.250 Strandkörbe. In Büsum (Kreis Dithmarschen) beginnt die Strandkorb-Saison am 4. April. Man werde zunächst 20 auf der Watt-Tribüne am Hauptstrand und 30 in der Familien-Lagune Perlebucht aufstellen, so Tourismuschef Oliver Münch. Pro Tag kosten sie acht Euro. Ab dem 25. April folgen dann noch die Strandkörbe auf dem Büsumer Grünstrand und in der Perlebucht, sowie die Schlaf-Strandkörbe und die neue Strandkorb-Sauna.

