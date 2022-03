Stand: 21.03.2022 09:58 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Kripo ermittelt nach Feuer in Heider Grundschule

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt nach einem Feuer in der St.-Georg-Schule wegen Brandstiftung. Der Brand war gestern gegen Viertel vor Fünf im Bereich zwischen der Sporthalle und den angrenzenden Pavillons ausgebrochen. Die Feuerwehr Heide - unterstützt durch Nachbarwehren - war mit 60 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindern. Der Unterricht an der Grundschule kann laut Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) heute nur mit Einschränkungen stattfinden. Der Sportunterricht fällt vorerst aus. Es ist eine Belohnung von 2.500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des oder der Täter führen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:30 Uhr

Softwarepanne: NOK nur eingeschränkt befahrbar

Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) ist nach einer Softwarepanne in der Verkehrszentrale in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) weiterhin nur eingeschränkt befahrbar. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) können derzeit in Kiel-Holtenau und in Brunsbüttel nur Schiffe mit einer Länge von bis 130 Metern geschleust werden. Die größeren Schiffe müssen den großen Umweg um Skagen nehmen. Die neue Software zur Lenkung der Schiffe auf dem NOK war erst in der vergangenen Woche installiert worden. Warum das System abgestürzte, ist noch unklar. Bisher konnte der Fehler in der Software nicht gefunden worden. Experten sollen das System der NOK-Verkehrszentrale in Brunsbüttel untersuchen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:30 Uhr

Hebbel-Preis für Lübecker Autorin Svealena Kutschke

Die Friedrich-Hebbel-Stiftung hat den Hebbel-Preis am Sonntag an die Lübecker Autorin Svealena Kutschke vergeben. Laut dem Vorsitzenden der Stiftung, Kai Bremer, zeichne die Preisträgerin aus, dass sie in ihren Texten Themen wie Gewalt und Rücksichtslosigkeit in der deutsche Gesellschaft thematisiere, ihr Werk enthalte aber auch hintersinnige Ironie, so der Laudator. Sie bereichere die deutsche Gegenwartsliteratur mit ihren Romanen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:30 Uhr

