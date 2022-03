Stand: 18.03.2022 11:48 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Grund für Gasgeruch an der Westküste gefunden

Nachdem die Feuerwehr in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg in den vergangenen Tagen immer wieder wegen Gasgeruch in Häusern ausrücken musste, ist nun der Grund dafür gefunden worden. Offenbar wurde dem Gas zu viel Geruchsmittel beigemischt. Diese Substanzen erzeugen den Geruch nach faulen Eiern. Laut einer Sprecherin der SH Netz AG ist der Fehler wohl bei einer Gasübernahmestation in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) passiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 12:00 Uhr

Landesschülervertreter sorgt sich um Abschlussprüfungen

Jasper Hahn von der Landesschülervertretung und Sprecher für die Gymnasien im Kreis Dithmarschen sorgt sich um die Abschlussprüfungen an den Schulen. Nachdem nun klar ist, dass die Corona-Testpflicht an Schulen entfällt, glaubt er, dass Quarantäneregeln dafür sorgen könnten, dass viele Schüler nach den Ferien nicht an Prüfungen teilnehmen können. "Normalerweise war die Zeit nach den Ferien die Zeit von noch größerer Vorsicht. Jetzt wird auf weniger Schutz gesetzt. Das Testen halten wir definitiv für angemessen und geboten, die Maskenpflicht - zumindest, wenn viele Schüler aus den Ferien kommen - auch noch", betonte er. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

BUND ist für Batteriefabrik bei Heide

Der Bund für Umwelt und Naturschutz BUND im Kreis Dithmarschen begrüßt die Pläne für den Bau einer Batteriefabrik bei Heide. Vorstandssprecher Stefan Lehnbacher sagte NDR Schleswig-Holstein, man bewerte den möglichen Bau einer Produktionsstätte für E-Auto-Batterien grundsätzlich als positiv für die Region. Der BUND werde aber die Genehmigungsverfahren kritisch begleiten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:30 Uhr

