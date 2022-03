Stand: 17.03.2022 10:50 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

DEHOGA in Dithmarschen begrüßt Corona-Lockerungen

Eigentlich sollte am Sonntag in vielen Bereichen die Maskenpflicht enden. Nun wird sie aber bis zum 2. April verlängert - auch in der Gastronomie. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwochabend in einer Pressekonferenz erklärt. Hintergrund seien die hohen Infektionszahlen. Ab Sonntag müssen Restaurantbesucher laut Landesregierung aber nicht mehr nachweisen, ob sie geimpft, getestet oder genesen sind. Der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) in Dithmarschen, Bernd Gadermann, begrüßt die Beschlüsse: "Ich glaube sogar, dass eine Vielzahl der Gäste die Maske aufbehalten wird und auch die meisten unserer Angestellten werden das tun." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

Heider Ratsversammlung genehmigt Schulneubau

Die Heider Ratsversammlung hat Mittwochabend die Pläne für den Neubau des Schulzentrums Heide-Ost im Kreis Dithmarschen genehmigt. Die beiden neuen Gebäude sollen auf dem bisherigen Sportplatz für insgesamt 77 Millionen Euro gebaut werden. Eine Übergangslösung in Containern fällt dadurch weg. Die Schülerinnen und Schüler können weiter in den alten Gebäuden bleiben, bis der Neubau fertig ist. Laut eines Stadtsprechers könnten die Bauarbeiten Ende kommenden Jahres beginnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

Spur des Wolfes durch SH

Mitte Februar sind in Looft im Kreis Steinburg zwei tote und zwei verletzte Schafe auf einer Weide entdeckt worden. Die verletzten Tiere mussten vom Tierarzt eingeschläfert werden. Nach einer Untersuchung von DNA-Proben am Senckenberg-Institut in Frankfurt steht nun fest: Es war der Wolf "GW 2441m". Dies Tier war auch der Verursacher der Schafrisse in Sehestedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde am 1. Januar dieses Jahres, außerdem in Bockhorn im Kreis Segeberg am 14. Januar und in Schönhorst im Kreis Rendsburg-Eckernförde am 17. Dezember 2021. Laut Wolfsbetreuer Jens Matzen entsprach die Zäunung der Weideflächen in allen Fällen nicht den Mindestanforderungen zum Schutz vorm Wolf. Das letzte Mal hatte ein Wolf ein Schaf im Kreis Steinburg vor knapp zwei Jahren gerissen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

