Ehemalige Kaserne in Seeth wird Flüchtlingsunterkunft

Die ehemalige Kaserne in Seeth im Kreis Nordfriesland wird für Ukraine-Flüchtlinge hergerichtet. Das hat Bürgermeister Ernst-Wilhelm Schulz mitgeteilt. Ab April sollen etwa 1.000 ukrainische Geflüchtete in den Gebäuden untergebracht werden. Die Kapazitäten könnten bei Bedarf noch um 200 Personen aufgestockt werden. Dabei kann die Gemeinde auf Erfahrungen von 2015 setzen, als rund 1.200 Menschen, überwiegend aus Syrien, in der Kaserne unterkamen. Etwa 100 Personen sollen im Ditmarsenpark in Albersdorf bereits jetzt eine vorübergehende Bleibe finden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

Flashmob gegen Ukrainekrieg

Gut 300 Schülerinnen und Schüler der Nordseeschule in St. Peter-Ording haben gestern auf dem Marktplatz einen Flashmob veranstaltet. Mit der gut vierminütigen Tanzchoreographie wollten sie ein Zeichen gegen den Ukraine-Krieg setzen, aber auch gegen Rassismus, Mobbing und Ausgrenzung insgesamt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

Großteil der Klinikmitarbeiter geimpft

Die Impfpflicht für Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, ist in Kraft getreten. Die Arbeitgeber müssen alle Mitarbeitenden, die bis heute keinen Impfnachweis vorgelegt haben, innerhalb der kommenden 14 Tage dem Land melden. Im Klinikum Itzehoe sind das laut einer Kliniksprecherin 46 der rund 2.500 Mitarbeitenden. Davon seien 23 nicht impfwillig. An den Westküstenkliniken in Heide und Brunsbüttel sind nach Klinikangaben 97 Prozent der 2.800 Mitarbeitenden geimpft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2022 08:30 Uhr

