Kreise Dithmarschen und Nordfriesland mit Inzidenz über 2.000

Die Corona-Zahlen an der Westküste sind auf ein sehr hohes Niveau angestiegen. Im Kreis Dithmarschen beträgt die Inzidenz laut Landesmeldestelle 2.189,9 (Stand: 13.3.), der bislang höchste Wert des Kreises. Der landesweite Durchschnitt liegt dagegen bei etwa 1.527. In Nordfriesland beträgt die Inzidenz 2.140 und in Steinburg 991. Die hohen Werte haben auch Folgen für den Betrieb der "Dithmarscher Wasserwelt" in Heide. Wie ein Sprecher der Heider Stadtwerke mitteilte, sind aktuell 40 Prozent der Mitarbeitenden positiv auf Corona getestet worden, beziehungsweise befinden sich in Quarantäne. Die Wasserwelt ist daher bis auf Weiteres nur nachmittags von 15 bis 21 Uhr geöffnet, der Saunabereich ist komplett geschlossen worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

Ukrainische Flüchtlingskinder sollen an Schulen in der Region lernen

Die aus der Ukraine geflüchteten Kinder sollen laut Bildungsministerin Karin Prien (CDU) schnell am Schulunterricht teilnehmen und so wieder in einen Alltag kommen. Um das möglich zu machen, denkt Prien auch darüber nach, geflüchtete ukrainische Lehrer an den Schulen in Schleswig-Holstein einzusetzen. An der Boy Lornsen Grundschule in Brunsbüttel (Kreis Steinburg) erfuhr Schulleiter Uwe Niekiel vom Träger, dass eventuell 10 bis 15 ukrainische Kinder an die Schule kommen. Ob die Kinder sofort in die Klassen integriert oder separat unterrichtet werden sollen, ist laut Niekiel noch nicht klar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

