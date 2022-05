Stand: 11.05.2022 08:50 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

G7 Außenministertreffen - auch Auswirkungen im Kreis Plön

Morgen startet das G7-Außenministertreffen auf Schloss Weißenhaus in Ostholstein. Die Sicherheitsmaßnahmen haben auch Auswirkungen auf Anwohner und Pendler im Kreis Plön. Das haben die Sicherheitsbehörden mitgeteilt. Die Bundespolizei wird mit mehreren Schiffen in der Hohwachter Bucht für Sicherheit sorgen. Freizeitskippern ist es in den kommenden Tagen verboten, zum Beispiel vom Hohwachter Hafen aus in Richtung Weißenhaus (Kreis Ostholstein) zu fahren. Dort wurde ein Wassersperrgebiet mit einem Radius von 2,5 Kilometer rund um das Gelände eingerichtet. Außerdem wird der ein oder andere Hubschrauber der Sicherheitsbehörden über dem Bereich Hohwacht/ Lütjenburg (Kreis Plön) kreisen. Der Kreis Plön hat außerdem mitgeteilt, dass das Jagen in einem Umkreis von zehn Kilometern rund um das Gelände von heute an untersagt ist. Für Autofahrer ist die B202 zwischen Döhnsdorf und Farve von morgen bis Sonnabend gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Algen im Holstenfleet in Kiel

Das Holsten-Fleet in Kiel gilt als Vorzeigeobjekt in Kiels neuer Mitte. Nun ist das Wasser in dem knapp 200 Meter langen Wasserlauf erstmals nicht so klar wie ursprünglich erhofft: Trotz moderner Technik haben sich nach Angaben der Stadt Fadenalgen gebildet, die offenbar aus dem kleinen Kiel kommen. Aufgrund des guten Wetters hätten sie sich rasant vermehrt, sagte Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Mitarbeiter des Grünflächenamtes werden die Algen in den kommenden Tagen entfernen. "Diese Algenart ist aber unbedenklich und das ist ein rein optisches Problem. Sie werden nun also abgefischt und wir hoffen, das Problem damit dauerhaft lösen zu können." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Kommunale Kitas streiken in der Region

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute und die kommenden Tage zu Warnstreiks in den kommunalen Kitas und Sozialdiensten aufgerufen. Zunächst sind heute Einrichtungen in Kiel und im Kreis Plön betroffen. Dort bleiben laut ver.di zahlreiche Kitas ganz oder teilweise geschlossen. Morgen sind weitere Warnstreiks geplant, unter anderem sind dann auch Neumünster und der Kreis Rendsburg-Eckernförde betroffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 10.5.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 827,6. Im Kreis Plön liegt der Wert bei 710,5, im Stadtgebiet von Kiel bei 699,9 und in Neumünster bei 683,3. Die landesweite Inzidenz steht bei 751,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

