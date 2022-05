Stand: 24.05.2022 09:51 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Streik bei Nord-Ostsee Automobile in Heide

Die IG-Metall hat zu Streiks bei Nord-Ostsee Automobile aufgerufen. Am Standort in Heide (Kreis Dithmarschen) findet heute eine zentrale Kundgebung statt. Die Gewerkschaft fordert eine Angleichung an den Flächentarifvertrag "Kfz-Handwerk Schleswig-Holstein". Zur Zeit liegen die Löhne der Mitarbeiter der Autohäuser mehr als 15 Prozent unter dem Tarif. Die erste Verhandlung fand im Dezember statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Hungerstreik in Abschiebehaft: Inhaftierter weitet Protest aus

Seit acht Tagen befindet sich ein Mann in der Abschiebehaft in Glückstadt (Kreis Steinburg) im Hungerstreik. Der Iraner protestiert gegen seine Abschiebung am Freitag. Einer Sprecherin zufolge habe er bereits neun Kilogramm Körpergewicht verloren, weshalb er gestern eine Infusion erhielt. Nun kündigte er zudem an, auch nichts mehr trinken zu wollen. Heute Mittag ist eine Kundgebung seiner Unterstützer vor dem Innenministerium in Kiel geplant. Der Iraner soll am Freitag nach Griechenland abgeschoben werden, weil er dort seinen ersten Asylantrag gestellt hatte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Neun-Euro-Ticket: Büsum und St. Peter-Ording erwarten keinen Ansturm

Einige Urlaubsregionen befürchten wegen des Neun-Euro-Tickets ab Juni einen Ansturm von Gästen. Büsum (Kreis Dithmarschen) werde wohl nicht überrannt, glaubt Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje. Er schätzt zwar, dass mehr Tagesgäste kommen - aber wegen häufiger Ausfälle der Regionalzüge auf der Strecke Neumünster-Heide-Büsum sei das kein verlässliches Angebot, so Lütje. Büsums Tourismuschef sagte NDR Schleswig-Holstein dagegen, er rechne ab Anfang Juli mit vielen Gästen, weil dann die Hauptferienzeit beginnt. Auch in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ist man entspannt: Die Züge von Husum seien eine Stunde lang unterwegs und eine Buslinie nach St. Peter-Ording gebe es gar nicht, so ein Sprecher der Tourismus-Zentrale. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 24.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 506,7, in Steinburg bei 472,8 und Dithmarschen meldet einen Wert von 368,5. Die landesweite Inzidenz liegt zurzeit bei 447,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 5 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.05.2022 | 08:30 Uhr