Immer mehr Rentner in Schleswig-Holstein gehen arbeiten

In Schleswig-Holstein gehen immer mehr Menschen im Rentenalter arbeiten. Der NDR hat dazu Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet. Die jüngsten Daten stammen aus dem September 2021. Damals gab es in Schleswig-Holstein rund 39.000 Beschäftigte im Alter von mindestens 67 Jahren. Fünf Jahre zuvor, also im September 2016, registrierte die Arbeitsagentur rund 33.000 arbeitende Senioren. Im September 2011 lag die Zahl noch bei rund 27.000. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.06.2022 11:00 Uhr

Neun-Euro-Ticket: Volle Züge auch nach Sylt erwartet

Das Neun-Euro-Ticket sorgt heute voraussichtlich wieder für volle Züge. Bereits gestern waren Tausende Ausflügler unterwegs. Besonders beliebt waren - wie erwartet - die bekannten Ziele an Nord- und Ostsee, und auch: Sylt. Die Polizei rückte auf Sylt etwa 20 Mal zu Ruhestörungen aus, vor allem in Westerland, am Strand, und auch in Kampen. Das sei aber normales Pfingstgeschehen, heißt es von der Leitstelle Nord. In Westerland hat sich vor einem Supermarkt in der Fußgängerzone ein Lager von bis 80 jungen Menschen gebildet, die dort feiern. Die Züge waren oft voller als ohnehin zu Pfingsten. Massen drängten sich auch am Hamburger Hauptbahnhof in jeden Regionalexpress. Reisende berichten, dass auch von Lübeck Richtung Mecklenburg eine hohe Nachfrage herrschte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.06.2022 10:00 Uhr

Viele Feuer in SHs Südwesten

Es ist eine unruhige Nacht für die Feuerwehren im Südwesten Schleswig-Holsteins gewesen. Gleich vier mal mussten sie nach Angaben der Leitstelle am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag ausrücken. Kurz nach 20 Uhr brannte in Itzehoe (Kreis Steinburg) ein Carport, die Flammen griffen laut Leitstelle schnell auf das Dach eines Wohnhauses in der Straße "Lübscher Brunnen" über. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Gegen 20:30 Uhr brannte das Reetdach eines Hauses in Rehm-Flehde-Bargen (Kreis Dithmarschen). Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden die Glutnester schnell gelöscht und das Haus so gerettet. In Lentföhrden (Kreis Segeberg) stand kurz vor Mitternacht das Dach eines Einfamilienhauses im Vosskamp in Flammen. Der Dachstuhl brannte komplett aus - das Haus ist laut Feuerwehr unbewohnbar. Und in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) brannte gegen 03:30 Uhr morgens eine Wohnung in der Kautzstraße völlig aus. Zu den Brandursachen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Personen wurden bei allen Bränden nicht verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.06.2022 09:00 Uhr

Das Wetter: Erst Sonne, dann Wolken

Heute ist es zunächst sonnig und heiter. Im Tagesverlauf wird es von Südwesten her langsam wolkiger. Am späten Abend gibt es in Elbnähe leichte Schauer- und Gewitterneigung. Doch meist bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad auf Fehmarn, 21 Grad in Flensburg und 25 Grad in Lauenburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.06.2022 08:00 Uhr

