ADAC warnt vor Staus zu Pfingsten

Die Straßen in Schleswig-Holstein könnten über das lange Pfingstwochenende zum Teil wieder sehr voll werden. Der ADAC warnt vor Staustress, vor allem auf den Autobahnen. Rund um den Elbtunnel und auch auf der A1 vor Lübeck kann es demnach besonders eng werden. Im Stau stehen wahrscheinlich auch Autofahrer, die auf der B207 nach Fehmarn wollen. Ein ADAC-Sprecher riet Kurzurlaubern vorab, schon früh morgens oder erst spät abends zu fahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.06.2022 12:00 Uhr

Viele Menschen in SH auf Organspende-Warteliste

619 Patienten waren im vergangenen Jahr auf der UKSH-Warteliste für ein Spenderorgan - tatsächlich transplantiert wurden nach Angaben der Uniklinik nur 143 Organe. Die Kluft zwischen Nachfrage und verfügbaren Spenderorganen ist ein Dauerproblem: Seit rund zehn Jahren stagniert die Zahl der Organspender, sagt Felix Braun, Leiter der Sektion Transplantationsmedizin am UKSH Kiel zum heutigen Tag der Organspende. Am häufigsten werden Nieren und Lebern gebraucht, sagt. Wer nach seinem Tod Organe spenden möchte, kann das mit einer Patientenverfügung oder einem Organspendeausweis deutlich machen. Dazu soll es künftig ein Online-Organspenderegister geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.06.2022 09:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt leicht auf 445,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 445,6 (Vortag: 457,7). Innerhalb eines Tages wurden 1.778 Neuinfektionen (Stand: 3.6.) registriert. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 746.642. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 686.600 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurde laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle ein neuer Todesfall gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.548. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.06.2022 10:00 Uhr

Gemische Reaktionen auf Mindestlohnanhebung in SH

12 Euro Mindestlohn sorgt bei Frank Schischefsky von der Gewerkschaft ver.di für ein freudestrahlendes Gesicht. Er sieht nur Vorteile: "Es entsteht mehr Kaufkraft. Das ist ein gutes Signal. Es entsteht vor allem Sicherheit für die Menschen, die in den unteren Lohn- und Gehaltsklassen unterwegs sind." Dass die Politik den Mindestlohn alleine festlegt, ist für Ingo Scheuse, Hauptgeschäftsführer des Unternehmensverbands Kiel ein Fehler: "Wir haben eine Mindestlohnkommission. Und ich halte das für einen Angriff auf die Tarifautonomie. Die Sozialpartner sollten das entscheiden. So ist es mal verabredet worden - und da gehört es eigentlich auch hin." Er sieht die Tarifautonomie, die im Grundgesetz verankert ist, bedroht. Derzeit beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro. Zum Juli erhöht sich der Mindestlohn erst einmal auf 10,45 Euro, ab Oktober steigt er dann auf 12 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2022 08:00 Uhr

Für die Champions League: THW Kiel reaktiviert Myrhol

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat nach der Verletzung von Abwehrchef Hendrik Pekeler mit einer spektakulären Nachverpflichtung reagiert und den norwegischen Rekord-Nationalspieler Bjarte Myrhol reaktiviert. Der 40-Jährige, der nach Olympia in Tokio im vergangenen Jahr seine Karriere beendet hatte, soll den Kielern vor allem im Kampf um den Champions-League-Titel als zusätzliche Option helfen. "Wenn ein Club wie der THW Kiel kurzfristig Unterstützung benötigt, macht man sich auf den Weg", sagte Myrhol. Kiel kämpft am 18. und 19. Juni beim Final4 in Köln um den fünften Gewinn der Königsklasse. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 17:30 Uhr

Wetter: Sonnig und trocken

Heute ist es freundlich und trocken. Neben durchziehenden, oft nur lockeren Wolken gibt es viel Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Husum und 22 Grad in Büchen. Dazu weht ein schwacher, an der Nordsee mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Abendtemperatur um 18 Uhr: 14 Grad auf Sylt und 21 Grad in Wedel.

