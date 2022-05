Stand: 30.05.2022 07:28 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

EC-Probleme dauern noch einige Tage

Die Probleme beim Zahlen per Karte bei vielen Einzelhändlern und an Tankstellen könnten noch einige Tage andauern. Nach Angaben des Herstellers benötigen hunderttausende Kartenlesegeräte ein Software-Update und zusätzlich je Gerät noch manuelle Einstellungen. Auch ein Wechsel auf neue Karten-Lese-Terminals würde aufgrund des hohen Aufkommens einige Zeit in Anspruch nehmen, so der Hersteller. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 06:30 Uhr

E-Auto-Boom - und die lästige Suche nach der freien Ladesäule

Die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner kaufen immer mehr Elektroautos. Laut der Landeskoordinierungsstelle E-Mobilität sind hierzulande mehr als 40.000 Elektrofahrzeuge zugelassen. Damit hat sich der Bestand innerhalb eines Jahres in etwa verdoppelt. Und das setzt die Lade-Infrastruktur bei uns im Land unter Druck. "In den nächsten Jahren werden Tausende neue Ladepunkte in Schleswig-Holstein entstehen müssen", sagt der Leiter der Landeskoordinierungsstelle E-Mobilität, Jens Sandmeier. Zum Vergleich: Zurzeit gibt es bei uns im Land rund 2.500 öffentliche Ladepunkte, davon knapp 400 zum Schnellladen. Zwar ist Sandmeier optimistisch, dass der Ausbau gelingen wird. Aber: Es gebe große Herausforderungen, zum Beispiel durch Lieferengpässe. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 06:00 Uhr

Neue Bürgermeister in Eckernförde und Quickborn gewählt

Eckernförde und Quickborn (Kreis Pinneberg) haben neue Bürgermeister. In Eckernförde setzte sich laut Wahlleitung Iris Ploog von der SPD durch. Sie bekam laut vorläufigem Endergebnis 58,6 Prozent der Stimmen. Mitbewerberin Jenny Kannengießer bekam 41,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag bei 39,5 Prozent. In Quickborn erreichte Thomas Beckmann von FDP 55,6 Prozent der Stimmen. Er löst damit Amtsinhaber Thomas Köppl von der CDU ab. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 06:00 Uhr

DFB-Pokal-Auslosung: Holstein Kiel spielt gegen Waldhof Mannheim, VfB Lübeck gegen Hansa Rostock

Im DFB Pokal spielt Holstein Kiel gegen Waldhof Mannheim aus der dritten Liga. Das hat die Auslosung gestern Abend ergeben. Der VfB Lübeck hat Zweitligist Hansa Rostock zu Gast. Der Hamburger SV spielt gegen Bayreuth, und der FC St. Pauli beim Regionalligisten SV Straelen. Die Spiele finden Ende Juli statt. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 06:00 Uhr

Rückreiseverkehr löst Staus aus

Nach dem langen Himmelfahrtswochenende ist es auf den Straßen in Schleswig-Holstein und Hamburg voll gewesen. Kurzzeitig waren die Staus zusammengerechnet mehr als 60 Kilometer lang. Am meisten Geduld mussten Autofahrer auf den üblichen Strecken mitbringen: Unter anderem auf der A1 bei Neustadt und Lübeck sowie weiter südlich zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und dem Maschener Kreuz staute es sich zwischenzeitlich auf mehr als 15 Kilometern Länge. Mehrere Stunden Wartezeit waren dabei oft die Regel. Genauso wie auf der A7 bei Schleswig und auch in Hamburg vor dem Elbtunnel in beiden Richtungen. Wer mit dem Autozug von Westerland auf Sylt zurück aufs Festland wollte, der brauchte ebenfalls Geduld. Die Schlangen bei der Abfertigung waren teilweise so lang, dass die Polizei den Verkehr umleiten musste, damit nicht die ganze Stadt im Stau stand. Drei Stunden waren die Beamten nach eigener Aussage alleine am Sonnabend damit beschäftigt. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 06:00 Uhr

Nächtliche Sperrungen auf A7 - Tunnelbau Altona geht in neue Bauphase

Wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel Altona müssen Autofahrer auf der A7 in dieser Woche mit nächtlichen Behinderungen rechnen. Von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr, werde in Richtung Hannover nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. In der Nacht zum Mittwoch werde die Fahrbahn Richtung Hannover zwischen Volkspark und -Othmarschen ab 22 Uhr komplett gesperrt, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2022 18:00 Uhr

Das Wetter: Es bleibt kühl

Heute gibt es zeitweise dichte Wolken, vor allem an der Nordsee kommt später auch die Sonne heraus. Tagsüber regnet es in einigen Gebieten, auch Schauer und Gewitter sind möglich. Zum Abend klingen die ab. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Lübeck und 15 Grad in Wagersrott. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordwestlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 06:00 Uhr

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.05.2022 | 06:00 Uhr