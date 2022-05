Stand: 27.05.2022 07:51 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Bundesfinale von "Jugend forscht" in Lübeck

In Lübeck präsentieren Deutschlands Jungforscherinnen und Jungforscher noch bis zum Sonntag ihre Projekte beim 57. Bundesfinale von "Jugend forscht". 168 junge Talente treten in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik mit insgesamt 108 Forschungsprojekten in den wissenschaftlichen Wettstreit, teilt die Stiftung mit. Am Sonntag werden dann die Bundessiegerinnen und Bundessieger bekannt gegeben. Daran nehmen unter anderem Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Buchholz (FDP) und Bildungsministerin Prien (CDU) teil. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:00 Uhr

Bahnhofsgebäude in Pinneberg wird modernisiert

Die nächste Bauphase am Bahnhof in Pinneberg startet. Seit 2018 werden die Gleise barrierefrei umgebaut. Nun wird auch das unter Denkmalschutz stehende Bahnhofsgebäude modernisiert. Bund, Land und die Deutsche Bahn geben dafür mehr als zehn Millionen Euro aus. Laut Bahn sollen Reisende durch die Arbeiten kaum behindert werden. Die Sanierung des Bahnhofsgebäudes soll spätestens im Jahr 2025 abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:00 Uhr

Wieder mehr Wölfe in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein werden wieder mehr Wölfe gesehen. Das geht aus den Daten des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume LLUR hervor, das für das Wolfsmonitoring im Land zuständig ist. Von Tieren, die sich hier dauerhaft niedergelassen haben, oder sogar einem ganzen Rudel ist bisher aber nichts bekannt, erklärt LLUR-Sprecher Martin Schmidt. Weil größere Waldgebiete fehlen, sei das nördlichste Bundesland bei den Wölfen nämlich nicht besonders beliebt. Laut LLUR-Daten waren zwischen Januar und April dieses Jahres sieben unterschiedliche Wölfe in SH unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 06:00 Uhr

Nur wenige Polizeieinsätze am Vatertag in SH

Die Polizei in Schleswig-Holstein hatte sich auf alles vorbereitet, war mit mehr Kräfte im Einsatz als sonst, doch am gestrigen Vatertag ist es im Land weitestgehend ruhig geblieben. So hatte beispielsweise die Kieler Polizei bis zum Nachmittag nur 20 Einsätze mit Bezug zum Vatertag. Das sei sehr wenig, man habe sich auf mehr eingestellt, erklärte ein Sprecher. Auch an anderen bekannten Treffpunkten im Land blieb es ruhig - beispielsweise am Einfelder See bei Neumünster, am Segeberger See oder am Hafen von Kollmar (Kreis Steinburg). | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:00 Uhr

SH soll "Polarstern II" bauen

In rund fünf Jahren soll das wichtigste deutsche Forschungsschiff - die "Polarstern II" - durch einen Neubau ersetzt werden. Jetzt hat der Bundestag dafür zusätzliche Mittel bewilligt. Dadurch kann das Projekt nach Jahren der Planung europaweit ausgeschrieben werden. Aus Sicht des schleswig-holsteinischen maritimen Koordinators soll es bei uns im Land gebaut werden. Schließlich hätte Schleswig-Holstein die Technologie, Werften und Erfahrung für so ein aufwendiges und wichtiges Projekt, erklärt der maritime Koordinator des Landes, Andreas Burmester. Er hofft, dass sich im Land ein wettbewerbsfähiges Konsortium bildet und an der europaweiten Ausschreibung teilnimmt. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 07:00 Uhr

Erfolge für THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga

In der Handball Bundesliga wurden der THW Kiel gegen Nettelstedt Lübbecke und die SG Flensburg-Handewitt in Stuttgart ihrer Favoritenrolle gerecht. Kiel und Flensburg erwischten einen perfekten Start. Der THW führte gegen Schlusslicht Nettelstedt Lübbecke mit 8:3 nach 11 Minuten, Flensburg mit 6:2 in Stuttgart. Aber während die Kieler auch in der Folgezeit das Spiel kontrollierten und am Ende mit 32:23 gewannen, musste Flensburg bis kurz vor Schluss um beide Punkte zittern. Dass Flensburg beim Tabellenfünfzehnten nicht verlor, lag vor allem am elffachen Torschützen Emil Jakobsen. Mit dem 28:26-Erfolg bleibt Flensburg auf dem vierten Platz. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf den THW Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:00 Uhr

Wetter: Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen

Heute gibt es in Schleswig-Holstein einen Wechsel aus Sonne und Wolken, dazu hin und wieder auch Regenschauer. Am Nachmittag und Abend sind vereinzelt kräftige Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen heute bei 13 Grad auf Föhr bis 15 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Dazu weht ein frischer, an der See sogar starker bis stürmischer West- bist Nordwestwind. Auch im Binnenland kann es stürmische Böen geben, auf den Inseln sind sogar einzelne schwere Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 06:00 Uhr

