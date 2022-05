Stand: 26.05.2022 10:56 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

In Schleswig-Holstein startet die Boßel-EM

Alle vier Jahre messen sich die Boßelsportler Europas in einer Meisterschaft. In diesem Jahr findet die wieder in Schleswig-Holstein statt - und zwar an der Westküste. Es ist die 16. Boßel-EM. Mit der feierlichen Eröffnung erfolgt in Meldorf (Kreis Dithmarschen) der offizielle Startschuss. Am Nachmittag gibt es einen Festumzug durch die Stadt mit allen Verbänden: Es reisen Boßler und Fans aus Irland, Italien und den Niederlanden an. Komplettiert wird das Feld durch den friesischen Klootschießerverband (FKV) aus der niedersächsischen Region Oldenburg/Ostfriesland. Gemeinsam mit dem Verband Schleswig-Holsteinischer Boßler (VSHB) werden sie an den kommenden drei Tage um Medaillen in der Einzel- und Mannschaftswertung kämpfen. Vier verschiedene Klassen gibt es an den jeweiligen Wettkampftagen: weibliche Jugend, männliche Jugend, Frauen und Männer. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2022 19:30 Uhr

Größeres Polizeiaufgebot zu Vatertag

Christi Himmelfahrt ist für viele Menschen im Land ein besonderer Feiertag - vor allem für jüngere Männer. Sie ziehen mit Bollerwagen am traditionellen Vatertag durchs Land. Da die Coron-Beschränkungen aufgehoben sind, rechnet die Polizei in SH mit vielen Einsätzen. Laut eines Sprecher sind mehr Kräfte im Einsatz als sonst. Demnach sollen vor allem an den bekannten Treffpunkten mehr Beamte vor Ort sein - auch in Form von Einsatzzügen und Einsatzgruppen. Vor der Corona-Pandemie war die Polizei vor allem in Neumünster am Einfelder See, in Bad Segeberg am Segeberger See und bei der Flunky-Ball-WM in Elmshorn auf Streife. Aber auch der Hafen von Kollmar (Kreis Steinburg) und die Seen rund um Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) waren beliebte Treffpunkte, auch dort werden mehr Beamte unterwegs sein. Darüber hinaus will die Landespolizei nach eigenen Angaben aber auch die Situation in Kiel und Lübeck im Blick behalten. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2022 11:00 Uhr

Rum-Regatta in Flensburg findet wieder statt

Nach zwei Jahren Pause startet heute das Hafenfest um die Rum-Regatta in Flensburg. Laut einem Sprecher des Museumshafens sagten rund 80 Schiffe zu. Ein Highlight ist die "Eye of the Wind": Viele kennen das Schiff aus dem Film "Gefährliche Brandung" von 1991. Die Besucherinnen und Besucher an Land erwartet beim Hafenfest unter anderem ein Puppenspieler, Handwerker und handgemachte Musik. Am Sonnabend beginnt dann die eigentliche Rum-Regatta. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 16:30 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt weiter auf 420,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 420,7 (Vortag: 447,7). Innerhalb eines Tages wurden 2.176 Neuinfektionen (Stand: 25.5.) registriert. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 729.370. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 653.300 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.537. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.05.2022 08:00 Uhr

Angriff mit Axt auf Vinetaplatz: Sieben Männer wurden verurteilt

Im sogenannten Vineta-Prozess hat das Kieler Landgericht am Mittwoch die Urteile gefällt. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin müssen sieben von neun Angeklagten für bis zu viereinhalb Jahre in Haft, wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Zwei weitere Männer wurden freigesprochen. Vor mehr als einem Jahr war ein Streit am Vinetaplatz in Kiel-Gaarden völlig eskaliert. Die verurteilten Männer schlugen auf einen Mann mit Beilen, Äxten und Schlagstöcken ein. Der damals 31-jährige wurde lebensgefährlich verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 19:00 Uhr

Mysteriöse Explosion im Stadthafen von Eckernförde

Laut Polizei wurden wegen einer gemeldeten Detonation unter Wasser am Mittwochnachmittag Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes gerufen. Diese tauchten den Bereich ab, fanden aber keine Hinweise auf eine Explosion - eine Erklärung für den Vorfall haben die Beamten bislang nicht. Die Schiffe, die an dem betroffenen Steg liegen, sollen laut Polizei noch auf Schäden untersucht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 19:00 Uhr

CDU und Grüne einigen sich auf Fahrplan zur Regierungsbildung in SH

Die Koalitionsgespräche zwischen CDU und Grünen in Schleswig-Holstein haben begonnen. Bei einem ersten Treffen wurde der Fahrplan festgelegt. Dabei standen vor allem erst einmal organisatorische Themen auf der Agenda. Erstes Ergebnis: Ende Juni soll die neue Regierung stehen und der Ministerpräsident gewählt werden. Zwar hätten beide Parteien unterschiedliche Programmatiken, aber in der Zielsetzung sei man sich grundsätzlich einig - nämlich Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, so die Grünen. CDU-Landeschef Daniel Günther sagte, beide Parteien eine der Ehrgeiz, für das Land Großes zu erreichen. Zehn Arbeitsgruppen wurden gebildet, um die unterschiedlichen Politikfelder zu bearbeiten. In großer Verhandlungsrunde möchten sich CDU und Grüne einmal pro Woche treffen. Läuft alles so wie geplant, dann sollen die Parteien bis zum 27. Juni über den schwarz-grünen Koalitionsvertrag entscheiden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 18:00 Uhr

Wetter: Sonne-Wolken-Regen-Mix

Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Schauern. Es bleibt über den Tag aber größtenteils freundlich mit maximal 15 bis 18 Grad. Allerdings ist es windig mit starken, teils stürmischen Böen. Die Abendtemperaturen um 18 Uhr: 14 Grad in St. Peter-Ording und 17 Grad in Büchen. In der Nacht wird es wolkig mit Regen und später noch einzelnen Schauern.

