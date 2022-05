Stand: 25.05.2022 08:01 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Grüne in SH stimmen Koalitionsverhandlungen zu

Auf dem Grünen-Parteitag in Neumünster haben sich die Parteimitglieder am Dienstagabend mit großer Mehrheit für Koalitionsverhandlungen mit der CDU entschieden. 107 Stimmen gab es für die Verhandlungen, fünf Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Am Mittwochmorgen muss noch der geschäftsführende Vorstand der CDU zustimmen, dann können und sollen die Koalitionsverhandlungen der Grünen und der Christdemokraten noch am selben Tag beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 447,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 447,7 (Vortag: 462,6). Innerhalb eines Tages wurden 2.809 Neuinfektionen (Stand: 24.5.) registriert. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 727.194. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 684.300 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle 16 neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.532. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:00 Uhr

Initiative "Geburtsstadt Eckernförde" meldet mehr als 9.000 Unterschriften

Seit Wochen sammelt die Bürgerinitiative "Geburtsstadt Eckernförde" Unterschriften für einen Bürgerentscheid zur Zukunft der Imland Kliniken im Kreis. Die Mindestanforderung von 9.110 Unterschriften sei erreicht, erklärte eine der Organisatorinnen auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Allerdings solle noch bis Ende kommender Woche weitergesammelt werden, damit eine Liste mit mehr als 11.000 Unterschriften zusammenkomme. Die Bürgerinitiative möchte den Erhalt der Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde - Anfang des Jahres hatte der Kreistag entschieden, nur einen Standort erhalten zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:00 Uhr

Kosten für Beerdigungen in SH steigen

Bestattungsunternehmen in Schlewig-Holstein berichten von steigenden Preisen. Energiekosten, aber auch die Ausgaben für Material seien gestiegen. Die Kosten für das günstigste Sargmodell haben sich etwa verdreifacht, berichtet ein Lübecker Bestattungsunternehmer NDR Schleswig-Holstein. Auch Krematorien nehmen höhere Gebühren. Der Lübecker Unternehmer reagiert und verlangt nun etwa 30 Prozent mehr für eine Erdbestattung. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 19:30 Uhr

Hohe Spritpreise laut IfW Folge von Angebot und Nachfrage

Dass die Spritpreise in Schleswig-Holstein weiter auf hohem Niveau liegen, liegt nach Ansicht des Kieler Institutes für Weltwirtschaft (IfW) am Prinzip Angebot und Nachfrage. Wegen des Feiertags diese Woche sind mehr Menschen mit dem Auto unterwegs und dann würden auch die Preise steigen. Hinzu komme ein hoher Rohölpreis. Eine Entspannung wird es nach Ansicht des IfW vorerst nicht geben. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:00 Uhr

Staatsanwaltschaften gehen gegen deutsche Reedereien vor

Deutsche Reedereien sollen Schrottschiffe illegal in Südasien entsorgt haben. Nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung werden in Hamburg und Kiel entsprechende Ermittlungsverfahren geführt. Auch zwei Reeder aus Rendsburg sind angeklagt. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und Regen, Gewitter möglich

Heute neben zeitweiligem Sonnenschein auch wolkige Phasen, im Tagesverlauf gelegentlich Regenschauer und einzelne Gewitter möglich. Längere trockene Abschnitte in der ersten Tageshälfte vor allem in der Südhälfte, am späten Nachmittag dann bevorzugt im äußersten Norden des Landes. Es kann windig werden, an der Nordseeküste sind einzelne Sturmböen möglich. Höchstwerte: auf den Inseln 15 bis 16 Grad, sonst 16 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 19 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:00 Uhr

