Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

CDU will mit Grünen und FDP gemeinsam sondieren

In Schleswig-Holstein wird weiter über eine neue Regierung verhandelt. Nachdem die CDU am Dienstag mit Grünen und FDP jeweils einzeln sondierte, lädt CDU-Landeschef Daniel Günther nun für Donnerstag beide Parteien gemeinsam zum Gespräch ein. Ziel bleibt eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition. Sowohl Grüne als auch FDP nahmen das Gesprächsangebot an. Beide Parteien hatten nach den ersten Sondierungsgesprächen deutlich gemacht, dass ihre Präferenz jeweils in einem Zweierbündnis mit der CDU liegt. Daniel Günther sagte, er wolle die Sondierungen zügig abschließen und hofft, bereits in der kommenden Woche mit Koalitionsverhandlungen beginnen zu können. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 20:00 Uhr

Nicht genug Rettungsschwimmer für die Badesaison

In Schleswig-Holstein fehlen zum Start der Badesaison in vielen Orten ehrenamtliche Rettungsschwimmer. Der Landesverband der DLRG erklärte, dass in der Vorsaison fast überall noch Personal gesucht wird. Insgesamt sei der Bedarf an der Nordseeküste am größten. Weil in der Pandemie viele Schwimmbäder geschlossen waren, gebe es laut DLRG einen Ausbildungsstau bei Rettungsschwimmern. Gleichzeitig sei der Bedarf an Rettungsschwimmern gestiegen, weil Schwimmkurse ausgefallen sind und immer mehr Menschen nicht schwimmen könnten. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 17:00 Uhr

18-Jähriger aus Wedel sucht nach Stammzellenspender

Vor drei Jahren bekam Seymen Tokmak aus Wedel (Kreis Pinneberg) die Diagnose Blutkrebs. Nach einer Chemotherapie glaubte der junge Mann die Krankheit besiegt zu haben, doch Anfang dieses Jahres kam die Krankheit zurück. Nun braucht Seymen dringend eine Stammzellspende - aber noch hat sich kein geeigneter Spender gefunden. Er selbst ist inzwischen stark geschwächt, aber seine Mutter gibt nicht auf: Sie wirbt dafür, dass sich möglichst viele Menschen bei der Stiftung DKMS als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen und hofft so auch, den genetischen Zwilling für ihren Sohn zu finden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

Wer tritt zur nächsten Bürgermeisterwahl in Eutin an?

Vor einem Monat hat der frisch gewählte Bürgermeister von Eutin (Kreis Ostholstein), Christoph Gehl, einen Rückzieher gemacht. Nach der Wahl ist bekannt geworden, dass Gehl als Schatzmeister der SPD in Ostholstein zu privaten Zwecken Geld aus der Parteikasse genommen hatte. Für eine neue Wahl warf nun Kneipenwirt Christoph Müller seinen Hut in den Ring. Bei der ursprünglichen Wahl landete er auf dem dritten und letzten Platz. Beim ersten Mal sei er angetreten, um zu verhindern, dass der alte Bürgermeister auch neuer wird. "Diesmal trete ich an, um Veränderungen in der Stadt herbeizuführen", sagt Müller. Der amtierende Bürgermeister Carsten Behnk hatte in der Stichwahl gegen SPD-Kandidat Gehl verloren. Ob er noch einmal antreten werde, wisse er noch nicht. Die erneute Bürgermeisterwahl in Eutin könnte im Herbst stattfinden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

Ermittlungen nach Schlägerei in Heide

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei nach der Schlägerei in der Marktpassage in Heide (Kreis Dithmarschen) am Freitagabend dauern an. Nach Zeugenaussagen habe sich der Tatverdacht gegen einen 65-jährigen Mann aus dem Heider Umland erhärtet, sagte eine Polizeisprecherin. Am Freitag waren mehrere Personen in der Marktpassage aneinander geraten. Dabei ist ein 20-Jahre alter Mann aus Heide lebensgefährlich verletzt worden. Wegen der laufenden Ermittlungen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Auskünfte zu dem Vorfall geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30

Randalierer auf Föhr offenbar für Feuer verantwortlich

Bei dem Brand eines Reifenstapels in der Nacht auf einem landwirtschaftlichen Betrieb auf Föhr waren wohl Kriminelle am Werk. Das hat die Polizei mitgeteilt. Neben dem Feuer in Alkersum wurden bei insgesamt 24 Fahrzeugen und zwei E-Bikes in der Umgebung Reifen zerstochen. Laut Polizei waren die Randalierer offenbar auch auf dem Friedhof der Nieblumer Kirche. Dort sollen sie drei Grabsteine umgekippt haben. Außerdem beschmierten sie laut Polizei zwei Ortschilder mit Farbe. Die Beamten suchen nun nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:00 Uhr

Weniger Sparkassen-Automaten in SH

Weil immer mehr Menschen Online-Banking oder Bezahl-Apps nutzen, haben die Sparkassen im vergangenen Jahr rund 130 Geld- und Serviceautomaten in Schleswig-Holstein abgebaut. Außerdem wurden 17 Filialen komplett geschlossen, teilte der Sparkassen- und Giroverband mit. Insgesamt gab es zum Jahreswechsel noch 357 Sparkassen-Filialen in Schleswig-Holstein. Verbandspräsident Stolz betonte jedoch, dass die Sparkassen weiterhin mit Filialen im Land präsent bleiben wollen. Dafür werde an neuen Konzepten gearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:00 Uhr

Bargeldloses Bezahlen auf gesamter Kieler Woche

Auf der gesamten Kieler Woche kann in diesem Jahr bargeldlos bezahlt werden. Das teilten die Stadt Kiel und die Förde Sparkasse gemeinsam mit. Das System sei im vergangenen Jahr bereits erfolgreich auf der "kleinen" Kieler Woche getestet worden. Nach Angaben der Stadt und der Sparkasse können Giro- und Kreditkarten genauso wie Smartphones oder Smartwatches zum Bezahlen genutzt werden. Die Sparkasse kümmert sich auch darum, eine stabile Internetverbindung für die Händler und Schausteller zur Verfügung zu stellen. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

Losse-Müller zum Fraktionsvorsitzenden gewählt

Die SPD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag hat am Mittag Thomas Losse-Müller einstimmig zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Dieser löst Serpil Midyatli in dieser Funktion ab. Damit zog sie die Konsequenzen aus der Wahlniederlage und dem damit verbundenen Druck aus der eigenen Partei. Der 49-Jährige Losse-Müller sagte, er sei dankbar für das starke Votum seiner Fraktion und kündigte eine starke Oppositionsarbeit an. Dafür sei man gut aufgestellt. Kai Dolgner wurde einstimmig zum Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Beate Raudies soll nach dem Wunsch der SPD-Fraktion Landtagsvizepräsidentin werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 14:00 Uhr

Gesuchter Mann versprüht Pfefferspray im Zug

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat am Dienstag in einem Zug zwischen Kiel und Neumünster Pfefferspray versprüht und wurde daraufhin festgenommen. Nach Angaben der Bundespolizei wurden Beamte erst auf den 31-Jährigen und seine Begleiterin aufmerksam, weil beide in einem Abteil das Spray verteilten. Der Mann kam in Haft. Gegen seine Begleiterin läuft nun ein Strafverfahren, weil sie Kokain dabei hatte. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 13:00 Uhr

Kabeldiebe am Bahnhof Bad Oldesloe

Nach dem am Bad Oldesloer Bahnhof (Kreis Stormarn) mehrere Meter Erdungskabel geklaut wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Beamten gehen aktuell von mehreren Tätern aus. In der Nacht zu Montag hatte ein Fahrdienstleiter den Schaden an zwei Gleisen festgestellt. Die Folge waren zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen auf der Strecke. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:00 Uhr

Zu wenig Blutspenden am UKSH

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat zu wenig Blutkonserven. Grund ist laut UKSH nach wie vor die Corona-Pandemie. Wer das Virus hatte, darf erst nach vier bis sechs Wochen wieder Blut spenden. Außerdem spenden generell weniger Menschen. Normalerweise brauche das UKSH etwa 1.000 Blutspenden pro Woche, sagte der Leiter für Transfusionsmedizin am Klinikum, Siegfried Görg. Zur Zeit erreichten die Ärzte aber nur etwa 700 Spenden. Dauert die Flaute weiterhin an, könnten künftig wieder nur Notfälle behandelt werden, warnte Görg. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 06:00 Uhr

Mehrere Corona-Fälle in der JVA Kiel

In der Justizvollzugsanstalt in Kiel hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Neun der knapp 220 Gefangenen haben sich nach Angaben des Justizministeriums infiziert. Die betroffenen Personen befinden sich nun in Quarantäne und werden medizinisch versorgt. Alle anderen Inhaftierten werden außerdem regelmäßig getestet, heißt es aus dem Ministerium. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 06:30 Uhr

