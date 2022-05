Stand: 14.05.2022 10:42 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Baerbock bittet Ukraine auf G7-Gipfel um Geduld bei schweren Waffen

Bei ihrem Treffen auf dem Schlossgut Weißenhaus in Schleswig-Holstein haben die Außenministerinnen und Außenminister der führenden demokratischen Industriestaaten der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bat ihren ukrainischen Kollegen Dmytro Iwanowytsch Kuleba aber um Geduld bei der Lieferung von weiteren schweren Waffen. In den ARD-Tagesthemen sagte sie, die Bündnispartner könnten nicht auf Knopfdruck und sofort aus eigenen Beständen alle Mittel zur Verteidigung liefern. Baerbock betonte das Engagement gegen eine weltweite Lebensmittelkrise. Das Treffen der Außenminister der sieben führenden westlichen Industriestaaten geht heute Mittag zu Ende. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.05.2022 10:00 Uhr

Noch immer Zugausfälle nach Kabelbrand

Wegen eines Kabelbrandes am Donnerstag in Hamburg kommt es weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr - auch in Schleswig-Holstein. Bei einem Böschungsbrand am Hamburger Bahnhof Sternschanze war am Donnerstagabend ein Kabelschacht beschädigt worden. Der Schaden ist immer noch nicht behoben. Wann die Züge wieder regulär fahren können, ist noch unklar. Nach Angaben der Bahn verspäten sich unter anderem ICEs zwischen Kiel und Stuttgart um eine halbe Stunde. Zwischen Hamburg und Berlin fahren Züge nur alle zwei Stunden. Der Hamburger S-Bahn-Verkehr ist nicht betroffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.05.2022 10:00 Uhr

Verletzte nach Grill-Verpuffung in Schleswig

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es am Freitagabend einen Großeinsatz für die Feuerwehr gegeben. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war es in der Mansteinstraße zu einer Verpuffung gekommen, als die Bewohner mit Brennspiritus an einem Grill hantiert hatten. Zwei Menschen wurden dabei verletzt - einer leicht, der andere wurde mit schwersten Brandverletzungen in eine Spezialklinik geflogen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.05.2022 08:00 Uhr

Ukrainischer Außenminister in Lübeck

Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine und Teilnehmer des G7-Treffens in Weißenhaus, hat am Freitag das UKSH in Lübeck besucht. Er wollte sich für das große Engagement des Uniklinikums bei der medizinischen Unterstützung der Ukraine bedanken. Eine UKSH-Sprecherin sagte, das Krankenhaus habe an seinen Standorten in Kiel und Lübeck bisher rund 500 ukrainische Patientinnen und Patienten versorgt. Außerdem wurden bei der Spendenaktion "UKSH hilft Ukraine" rund 3,2 Millionen Euro gesammelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.05.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 678,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 678,2 (Vortag: 700,1). Innerhalb eines Tages wurden 3.096 Neuinfektionen (Stand: 13.5.) registriert. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.489. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, lag den aktuellen Daten nach bei einem Wert von 4,88 (Vortag: 4,88). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.05.2022 08:00 Uhr

Wieder Bauarbeiten auf der A7 in Richtung Flensburg/Kiel

Autofahrer müssen noch bis Sonntagmorgen, 6 Uhr, auf der A7 in Richtung Flensburg/Kiel eine Umleitung fahren. Wegen des Aufbringens von Flüsterasphalt ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Stellingen gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 10:00 Uhr

Trockenheit in SH: Wasserverband Treene liegt Gutachten vor

Der Wasserverband Treene, zuständig für die Kreise Nordfriesland und Schleswig Flensburg, hat auf das Problem der anhaltenden Trockenheit reagiert - und Experten mit einem hydro-geologischen Gutachten beauftragt. Bestandteil ist ein Strömungs-Modell. "Das zeigt uns genau, wie viel Wasser unterirdisch von welchem Brunnen wohin fließt", erklärt Hentschke. Anhand dieses Modells kann er nun bei Bedarf steuern, welche Brunnen Wasser fördern und welche nicht. Um die zehn bisherigen Brunnen dauerhaft zu entlasten, wollen die Experten vom Wasserverband Treene noch zwei neue Brunnen bauen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 19:30

