Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Letzte Vorbereitungen zum G7-Treffen in Weißenhäuser Strand

Morgen startet in Weißenhäuser Strand (Kreis Ostholstein) das G7-Treffen der Außenminister der sieben großen westlichen Industrienationen. Tausende Polizisten werden drei Tage lang im Einsatz sein - letzte Vorbereitungen laufen derzeit. Anwohner müssen mit umfangreichen Sperrungen rechnen. Von morgen Früh, 8 Uhr, bis Sonnabend wird die B202 zwischen Döhnsdorf und Farve sowie die Kreisstraße 48 von Weißenhaus bis Brök voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Von heute an wird auch ein Wassersperrgebiet mit einem Radius von 2,5 Kilometern um den Veranstaltungsraum herum eingerichtet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 06:00 Uhr

Kommunale Kitas streiken in Kiel und Plön

In Kiel und Plön müssen viele Eltern heute improvisieren. Dort streiken kommunale Kitas, die Schulbetreuung und die Sozialdienste. Zu dem Streik aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di. Bundesweit laufen gerade Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern mehr Geld und attraktivere Bedingungen. Die Gewerkschaft setzt sich außerdem für mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Beschäftigten ein. Berufserfahrungen sollen anerkannt und Entlastungstage eingeführt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 06:00 Uhr

Nach Landtagswahl: CDU weiter an Jamaika-Koalition interessiert

Die CDU schließt nach Ihrem Wahlsieg weiterhin eine erneute Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP nicht aus. Eigentlich braucht die Partei nur einen Koalitionspartner, um regieren zu können. Im Falle eines Dreierbündnisses könnte das weniger Ministerposten für die CDU bedeuten. CDU-Fraktionschef Tobias Koch sagte, er könne damit leben. Während sich die CDU auf eine neue Regierung vorbereitet, sucht die SPD nach der Ursache für die Wahlniederlage. Die eigentlich geplante Fraktionsvorstandswahl wurde gestern kurzfristig abgesagt und verschoben. Auf einer Klausurtagung in der kommenden Woche will die Fraktion das weitere Vorgehen beraten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 07:00 Uhr

THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt mit Champions-League-Spielen

In der Handball Champions League wollen die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel ins Final Four einziehen. Um das zu schaffen, müssen beide Teams heute aber zunächst zwei europäische Top-Clubs schlagen. In Flensburg ist mit dem FC Barcelona einer der Titelfavoriten zu Gast - um 18.45 Uhr ist Anwurf in der Flensburger Arena. Zwei Stunden später wird es auch für den THW Kiel Ernst: Die Kieler sind dann zu Gast bei Paris St. Germain. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 07:00 Uhr

Wetter: Wolken, Regen und ein bisschen Sonne

Heute ist es in Schleswig-Holstein am Vormittag oft grau und regnerisch. Auch nachmittags kann sich die Sonne vor allem weiter nördlich nicht durchsetzen - hier bleibt es meist bedeckt. Im südlichen Schleswig-Holstein wird das Wetter freundlicher. Der Wind weht teilweise böig. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad in Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) und 21 Grad in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 06:00 Uhr

