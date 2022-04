Stand: 29.04.2022 08:14 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Geldautomat in Dassendorf gesprengt

In Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind Anwohner in der Nacht von einem lauten Knall geweckt worden. Unbekannte haben laut Polizei gegen 4:54 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren die Täter bereits auf der Flucht. Ob sie Geld erbeutet haben, ist noch unklar. Kripo und LKA ermitteln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 09:00 Uhr

Meeresvisualisierungszentrum an Kiellinie geplant

Die Stadt Kiel plant eine neue Attraktion für Touristen an der Kiellinie. Nach Angaben aus dem Rathaus soll dort für rund 55 Millionen Euro ein digitales Meeresvisualisierungszentrum entstehen. Angedacht ist, jährlich bis zu 250.000 Besucher zu empfangen. Informiert werden soll über Forschung, Landschaften unter Wasser und Auswirkungen des Klimawandels. Vor der Sommerpause will die Ratsversammlung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 09:00 Uhr

Urteil im Prozess um Tod in Flüchtlingsunterkunft erwartet

Im Prozess um den Tod einer jungen Frau in einer Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg (Kreis Stormarn) soll heute das Urteil verkündet werden. Angeklagt ist der heute 39 Jahre alte Ehemann der Frau. Der aus Afghanistan stammende Mann hatte gestanden, seine 23 Jahre alte Frau im September 2021 mit 29 Messerstichen getötet zu haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:00 Uhr

Amtsgericht Pinneberg: Mann soll Ex-Freundin nachgestellt haben

Vor dem Amtsgericht in Pinneberg muss sich heute ein 51 Jahre alter mutmaßlicher Stalker verantworten. Er soll seiner Ex-Freundin in Quickborn (Kreis Pinneberg) nachgestellt und sie körperlich angegriffen haben. Laut Anklage brachte der Mann auch einen GPS-Tracker am Auto der Frau an. Das Stalkingopfer sei so bedrängt worden, dass sie umzog. Dem Angeklagten drohen bis zu fünf Jahre Haft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:00 Uhr

Feuer in Maschinenhalle in Emmelsbüll-Horsbüll

In Emmelsbüll-Horsbüll (Kreis Nordfriesland) ist am frühen Morgen eine Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Flammen aufgegangenen. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 50 Helfer im Einsatz. Die Halle und die darin befindlichen Fahrzeuge wurden komplett zerstört. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 07:00 Uhr

Rendsburg: Unfall mit Streifenwagen

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Streifenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz, als es auf dem Thormannplatz zu dem Unglück kam. Für die Aufräumarbeiten war die Kreuzung für mehr als zwei Stunden lang für den Verkehr komplett gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 07:00 Uhr

CDU in Wählergunst weiterhin vorne

Die CDU in Schleswig-Holstein hält den Vorsprung in der Wählergunst. Gut eine Woche vor der Landtagswahl ist die Union im Land nach einer Umfrage von Infratest Dimap mit 38 Prozent weiterhin stärkste Kraft. Die SPD kommt nach dem ARD-Deutschlandtrend auf 19, die Grünen auf 16 Prozent. Die FDP liegt bei 9, die AfD bei 5 Prozent. Und auch der SSW kommt auf 5 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 06:00 Uhr

Holstein Kiel will Punkt in Bremen holen

Holstein Kiel fehlt rechnerisch noch ein Punkt, um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga zu sichern. Die Kieler können also beruhigt zum drittletzten Saisonspiel am Freitag um 18.30 Uhr bei Tabellenführer Werder Bremen reisen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 06:00 Uhr

THW Kiel nimmt Pokal-Schwung mit in die Handball-Bundesliga

Der THW Kiel hat im ersten Spiel nach dem Triumph im DHB-Pokal auch in der Handball-Bundesliga gewonnen. Der Tabellenzweite siegte mit 27:24 (13:8) gegen die HSG Wetzlar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 1.030,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 1.030,9 (Vortag: 1.112,9). Innerhalb eines Tages wurden 3.565 Neuinfektionen (Stand: 28.4.) registriert. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle vier neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.441. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 06:00 Uhr

Kriegs-Flüchtlinge: Größere Kita-Gruppen möglich

Um die ukrainischen Kinder in die schleswig-holsteinischen Kitas aufzunehmen, sollen Kitas die Gruppengröße um bis zu drei Kinder erhöhen können. Eine entsprechende Änderung des Kita-Gesetzes beschloss der Landtag gegen die Stimmen der SPD. Die Kitas seien am Limit, Mitarbeiter überlastet, manche verließen den Beruf, argumentierte die SPD. Die Jamaika-Fraktionen verweisen auf die humanitäre Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingskindern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 06:00 Uhr

Schweinehalter sollen Corona-Hilfen bekommen

Viele Schweinehalter in Schleswig-Holstein haben in der Corona-Pandemie unter Umsatzeinbußen gelitten. Sie wurden zwar auch unter den sogenannten Corona-Rettungsschirm aufgenommen, seit vergangenem Herbst müssen Betriebe nun allerdings nachweisen, dass der Umsatzrückgang ausschließlich durch die Corona-Pandemie entstanden ist. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) kündigte am Donnerstag an, sie mit Auflagen unter das Dach der Härtehilfen aufzunehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und Wolken

Heute gibt es zeitweiligen Sonnenschein und durchziehende, zum Teil dichte Wolken. An der Ostsee sowie zwischen dem Kreisen Herzogtum Lauenburg und Ostholstein ist es am Morgen mitunter noch länger heiter. Es bleibt fast überall trocken. Nur an der Nordsee gibt es vereinzelt ein paar Regentropfen. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad in Leck und bei 15 Grad in Lauenburg/Elbe. Es weht ein schwacher bis mäßiger, auf den Nordseeinseln auch frischer nordwestlicher Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 06:00 Uhr

