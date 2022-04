Stand: 28.04.2022 06:36 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Tempo 30 in Moorege - folgen andere Gemeinden?

Moorrege im Kreis Pinneberg führt als eine der ersten Gemeinden im Land ein Tempo-30-Limit ein. Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll flächendeckend gelten – mit Ausnahme der beiden Durchfahrtsstraßen. Andere Kommunen wie Tornesch und Bönningstedt wollen dem Beispiel folgen. Der ADAC hält das nach Angaben eines Sprechers für einen Irrweg, weil Tempo 30 alles zum Erliegen bringen würde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 06:30 Uhr

Landtag beschäftigt sich mit Änderung des Landeswassergesetzes

Die Landespolitik drückt bei dem geplantem LNG-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) auf's Tempo. Die Regierungsfraktionen wollen das Wassergesetz ändern, sodass schon während der Planung mit dem Bau begonnen werden kann. Der Landtag soll dies heute endgültig beschließen. Umweltverbände befürchten, dass durch die Gesetzsänderung die Anhörungsmöglichkeiten für Bürger beschränkt werden sollen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 06:00 Uhr

Quarantäne-Regeln bleiben erstmal weiter bestehen

Die Quarantäne- und Isolationsregeln werden in Schleswig-Holstein bis zum 15. Mai verlängert Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Corona-Infizierte müssen meist zehn Tage in Isolaton, können sich aber vorher freitesten. Zurzeit arbeitet der Bund an einer neuen Regelung - die neue Landesverordnung würde dann angepasst werden, heißt es vom Gesundheitsministerium. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 1.112,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 1.112,9 (Vortag: 1.247,4). Innerhalb eines Tages wurden 5.470 Neuinfektionen (Stand: 27.4.) registriert. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 514.900 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle sechs neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.437. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:00 Uhr

Ostsee: Mit "Schnüffeldrohne" gegen Schiffsabgase

Für rund drei Monate fliegt eine Spezialdrohne über dem Fehmarnbelt. Die "Sniffer" ist auf der Suche nach Schiffen, die die gesetzlichen Schwefelgrenzwerte nicht einhalten. Für die Auswertung nehme ein Sensor die Abgase auf und ermittele dann den Gehalt von Schwefeldioxid, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mit. Ist der Schwefelgehalt zu hoch, bekommen die zuständigen Behörden in der EU automatisch eine entsprechende Mitteilung und können dann vor Ort weitere Schritte einleiten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 17:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne und Temperaturen um 15 Grad

Vormittags ist es in Schleswig-Holstein heiter bis sonnig und auch am Nachmittag scheint die Sonne. Teilweise weht der Wind kräftiger. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad in Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Ratekau (Kreis Ostholstein).

Mehr Nachrichten aus ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2022 | 06:00 Uhr