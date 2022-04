Stand: 27.04.2022 07:25 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Urteil im Fahnenmast-Prozess erwartet

Im Prozess um den Tod einer Auszubildenden durch einen umgestürzten Fahnenmast in Kiel haben die beiden Angeklagten am Dienstag ein Geständnis abgelegt. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer stehen wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Im August 2020 fuhr der Fahrer rückwärts mit seinem Laster gegen einen Fahnenmast auf dem Kieler Rathausplatz. Der Mast brach und erschlug eine 23-Jährige. Laut Gericht erwarte den angeklagten Fahrer im Falle eines Geständnisses eine Geldstrafe von bis zu 100 Tagessätzen. Das Urteil könnte heute verkündet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 06:00

Brand in Kieler Hochhaus

Zahlreiche Feuerwehrleute sind am frühen Morgen zu einem Brand in Kiel ausgerückt. Laut Leitstelle war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache im Keller eines Hochhauses in der Fritz-Reuter-Straße ausgebrochen. Der Rauch zog demnach bis ins Treppenhaus und in einige Wohnungen. Die Bewohner retteten sich teils auf ihre Balkone. Verletzt wurde niemand. Die rund 50 Einsatzkräfte konnten das Feuer rechtzeitig löschen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 06:30

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 1.247,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 1.247,4 (Vortag: 1.345,6). Innerhalb eines Tages wurden 7.250 Neuinfektionen (Stand: 26.4.) registriert. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 506.500 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle sieben neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.431. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

TV Triell mit Buchholz, Harms und Nobis: Offener Schlagabtausch

Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sind die Spitzenkandidaten der kleineren Parteien im TV-Triell gegeneinander angetreten. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz von der FDP, Jörg Nobis von der AfD und Lars Harms vom SSW stellten sich am Dienstagabend den Fragen der NDR Moderatoren. Harms machte sich dafür stark, die Menschen mehr zu entlasten. Kosten für Benzin und Strom sollten seiner Meinung nach dauerhaft gesenkt werden. Beim Thema Energiewende machte Nobis deutlich, dass er diese für gescheitert und viel zu teuer hält. Er plädierte mehrfach dafür, vor allem die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe zu senken. Buchholz nannte dies "Populismus". Der Staat könne nicht alle entlasten und alles so günstig machen wie noch vor Jahren. Man müsse aber alles daran setzen, sich schnell unabhängig vom russischen Gas zu machen. Bei der Koalitionsfrage überraschte Nobis: Er stehe für ein Bündnis mit CDU und FDP bereit. Das komme nicht in Frage, konterte der Liberale Buchholz. Er würde die Jamaika-Koalition am liebsten fortsetzen. SSW-Kandidat Harms wollte vor der Landtagswahl keine Koalitionsaussage treffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 06:00

UV Nord sorgt sich um mögliches Gas-Embargo

Sollte Europa kein Gas mehr aus Russland importieren, dann geht der Präsident des Unternehmensverbands Nord, Philipp Murmann, vom Schlimmsten aus. Aus seiner Sicht würden Lieferketten komplett zusammenbrechen und es würde im Land eine schwere Rezession geben. Gleichzeitig machte Murmann aber in seiner Eröffnungsrede zum Unternehmertag in Rendsburg klar, dass die Wirtschaft im Norden den Sanktionskurs der Bundesregierung unterstütze. Klare Vorstellungen hat der Verband auch von der neuen Landesregierung. Die solle unter anderem für mehr Digitalisierung, Bürokratieabbau und Investitionen in die Infrastruktur des Landes sorgen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 07:00

Wetter für SH: Sonnenschein mit einigen Wolken

Heute gibt es viel Sonnenschein in Schleswig-Holstein, es ziehen aber auch immer wieder Wolken durch. Am Nachmittag bilden sich dann vermehrt Quellwolken, aber es bleibt meist trocken. Nur an der Ostsee sind vereinzelt Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) bis 16 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht schwach aus Nordost bis Nordwest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 06:00

