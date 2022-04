Stand: 26.04.2022 07:32 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

TV-Trielle zur Landtagswahl: Spitzenkandidaten debattieren

Die Spitzenkandidaten der im Schleswig-holsteinischen Landtag vertretenen Parteien treffen heute in zwei Triellen im NDR Fernsehen aufeinander. Um 21 Uhr beginnt eine Runde mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie seinen Herausforderern Thomas Losse-Müller (SPD) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Dabei wird Günther aus Eckernförde zugeschaltet, weil er wegen einer Corona-Infektion vorläufig zu Hause bleiben muss. Zuvor sind ab 18 Uhr Wirtschaftsminister Bernd Buchholz von der FDP, Jörg Nobis von der AfD und Lars Harms vom SSW an der Reihe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 06:30

Imland-Kliniken: Initiative will Geburtsklinik in Eckernförde erhalten

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sammelt eine Initiative Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Ziel ist, die Neuausrichtung der Imland-Kliniken zwischen den Standorten Eckernförde und Rendsburg verhindern. Es ist unter anderem geplant, die Geburtsklinik in Eckernförde zu schließen. Dort gäbe es dann einen internistisch-altersmedizinischen Schwerpunkt sowie eine Notfallambulanz und ein psychatrisches Angebot. Für Mit-Initiatorin Wenger ist es wichtig, das Krankenhaus in vollem Umfang zu erhalten - auch, weil immer mehr Touristen nach Eckernförde kommen. Knapp 9.100 Unterschriften innerhalb eines halben Jahres braucht die Initiative. Der Landrat von Rendsburg-Eckernförde, Rolf-Oliver Schwemer (parteilos), will an der Neustrukturierung festhalten. Er begründet dies vor allem damit, dass es nicht ausreichend Personal gebe, um den Standort Eckernförde ausreichend zu versorgen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 07:00

Energieberatung stark nachgefragt

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein meldet eine steigende Nachfrage an Energieberatungen: Im Jahr vor der Pandemie gab es laut Verbraucherzentrale gut 5.500 Beratungen, wie man in den eigenen vier Wänden Strom und Heizkosten sparen kann - In diesem Jahr könnte die Zahl der Energieberatungen erstmals Marke von 10.000 überschreiten, hieß es. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 05:30

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 1.345,6

Es liegt maßgeblich an Nachmeldungen vom Wochenende: Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt nach Angaben der Landesmeldestelle Stand Montagabend bei 1345,6. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 1126,4 betragen, am Montag der Vorwoche 727,7. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde am Montag mit 8.094 angegeben, am Vortag waren es 390 gewesen, am vergangenen Montag 739. Allerdings ist bei den Zahlen zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten, zuletzt auch am Ostermontag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 12:00

Cinemare: Meeresfilm-Festival startet in Kiel

In Kiel beginnt heute das sechste Cinemare Meeresfilm-Festival. Bis zum kommenden Sonntag soll nach Angaben der Veranstalter die Welt der Ozeane auf die großen Leinwände in der Landeshauptstadt kommen. 50 internationale Filme werden gezeigt, dazu gehören Bilder von bedrohten Ökosystemen genauso wie Filme über surfende Frauen. Ein Höhepunkt dürfte die Dokumentation "Sturmfahrt" werden: Sie zeigt Extremsegler Boris Herrmann während der Vendée Globe, der wohl härtesten Regatta der Welt. Spielorte sind unter anderem Kinos und Kulturzentren in Kiel – ebenso das Segelkino auf der Förde und auch Hauswände mitten in der Stadt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:00

Ahrensburg: Straße nach Unfall vier Stunden gesperrt

Ein Zusammenstoß im Beimoorweg hat am Montagnachmittag in Ahrensburg im Kreis Stormarn für Verkehrsprobleme gesorgt. Aus bislang ungeklärter Ursache war laut Polizeileitstelle ein Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Beide Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Da Kraftstoffe ausgelaufen waren, musste die Straße für die Reinigungsarbeiten etwa vier Stunden gesperrt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 06:00

Itzehoe: Prozess gegen ehemalige KZ-Sekretärin geht weiter

Nach achtwöchiger Unterbrechung soll heute der Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin des KZ Stutthof vor dem Landgericht Itzehoe fortgesetzt werden. Der historische Sachverständige Stefan Hördler soll sein Gutachten über die personellen Strukturen in dem Lager bei Danzig fortsetzen. Die Angeklagte Irmgard F. war nach Angaben des Gerichts in den vergangenen Wochen krank. Von Juni 1943 bis April 1945 soll die heute 96-Jährige als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an mehr als 11.000 Gefangenen geleistet zu haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:00

Westerholz: Frau stürzt Treppe zum Strand hinab

Eine Frau aus Dänemark hat sich in Westerholz (Kreis Schleswig-Flensburg) schwer verletzt, als sie sie eine Treppen zum Strand hinabstürzte. Wie die zuständige Rettungsleitstelle in Harrislee mitteilte, wählte die Frau selbst den Notruf, konnte jedoch nicht genau angeben, wo sie sich befand. Da auch eine Ortung nicht möglich war, wurden die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr hinzugerufen. Schließlich sei die Frau am Strand gefunden und per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Kiel geflogen worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:00

Wetter

Heute überwiegend heiter mit viel Sonne, phasenweise durchziehende, am Nachmittag auch mal kompaktere Quellwolken oder Wolkenfelder. In den meisten Regionen durchweg trocken, vielleich am Nachmittag und Abend vereinzelt mal ein kurzer Schauer. Höchstwerte 11 Grad in Hörnum (Sylt) bis 16 Grad in Geesthacht. Schwacher, an der Nordsee teils mäßiger Wind, zunächst aus unterschiedlichen, später meist aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:00

Mehr Nachrichten aus ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2022 | 07:00 Uhr