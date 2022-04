Stand: 20.04.2022 07:12 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Tödlicher Zugunfall in Tarp

Auf einem Bahnübergang in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ist eine 83-jährige Frau gestern von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte die Frau am Nachmittag die Gleise an dem Übergang direkt am Bahnhof von Tarp überqueren, als sie vom Intercity Kopenhagen-Hamburg erfasst wurde. Wie genau es zu dem Unfall kam, sei noch nicht geklärt. Die Bahnstrecke Flensburg-Hamburg war nach dem Unglück stundenlang gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 06:00

Corona in SH: Inzidenz bei 851,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 851,3 (Vortag: 727,7). Innerhalb eines Tages wurden 10.844 Neuinfektionen (Stand: 19.4.) registriert. Dabei handelt es sich um viele Nachmeldungen der vergangenen Ostertage. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 600.020. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle 19 neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit weiterhin bei 2.392. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:00

Corona: Sind Inzidenzen noch aussagekräftig?

Experten gehen schon lange von einer hohen Dunkelziffer bei den Neuinfektionen aus. Denn längst nicht mehr jeder, der bei einem Corona-Selbsttest ein positives Ergebnis hat, geht anschließend noch zum PCR-Test, vermutet beispielsweise das Gesundheitsamt Kiel. Und wer den PCR-Test nicht macht, wird auch nicht in der Inzidenz erfasst. Das ist aber auch nicht mehr nötig, sagte der Virologe und Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Stephan Ott, im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. Als Grund nannte er die mittlerweile meist milden Krankheitsverläufe. Wichtiger als Inzidenzwerte findet Ott, eine allgemeine Tendenz und schwere Verläufe im Auge zu behalten. Dafür reiche es diejenigen per PCR zu testen, die mit starken Symptomen zum Arzt gehen oder sogar ins Krankenhaus müssen. Ähnlich sieht das der Infektiologe Jan Rupp vom UKSH Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 06:00

Unbekannte knacken Geldautomat in Müssen

Am Osterwochenende haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg) aufgebrochen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei brachen die Täter ein Fenster an der Gebäuderückseite gewaltsam auf. Auf mehr als 100.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, zur Höhe der Beute gibt es keine Angaben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Osterwochenende in der Nähe der Bankfiliale in der Raiffeisenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 19:30

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute gibt es einen überwiegend freundlichen Wechsel aus längerem Sonnenschein und durchziehenden Wolkenfeldern, trocken. Höchstwerte 13 Grad in Lübeck bis 16 Grad in Süderlügum, direkt an der Ostseeküste 10 bis 12 Grad. Schwacher bis mäßiger, zeitweise böiger Nordost- bis Ostwind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 10 Grad Großenbrode bis 15 Grad in Itzehoe.

