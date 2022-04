Stand: 19.04.2022 07:31 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

A21 heute und morgen voll gesperrt

Kurzzeitige Vollsperrungen heute und morgen auf der A21. Jeweils von 10 bis 14 Uhr wird die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe-Nord und Bad Segeberg-Süd voll gesperrt. Der Grund laut Autobahn GmbH: dringende Markierungsarbeiten. Richtung Kiel und Bargteheide soll unter anderem über die B432 ausgewichen werden, Umleitungen sind dort eingerichtet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:00

Solaranlagen in der Natur: Jagdverband fordert Biotope

Der Landesjagdverband will Solarparks für Naturräume nutzen. Die meist ungenutzten Flächen unter den Photovoltaikplatten sollen für mehr biologische Vielfalt genutzt werden, so das Konzept des Verbands. Dort sollten Insekten und kleine Tiere Wasserbiotope, abgestorbene Baumstämme und Steinhaufen zum Wohlfühlen bekommen. Erste Planer hätten bereits Interesse an dem Konzept angekündigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 06:00

Corona: Kaum aktuelle Daten über Ostern

Über die Ostertage hat die Mehrzahl der Gesundheitsämter keine aktuellen Zahlen gemeldet. Von 15 Kreisen und kreisfreien Städten meldeten nur zwei Kreise durchgehend Infektionszahlen. Daher ist die laut Landesmeldestelle gesunkene Corona-Inzidenz von 727,7 (Vortag: 935,7) wenig aussagekräftig. Die fehlenden Daten werden erfahrungsgemäß an den Folgetagen nachgemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:00

Verletzte bei Unfällen auf B207

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen auf der B207 zwischen Ratzeburg und Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind gestern mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Laut Polizei waren am späten Nachmittag in Höhe Marienwohlde zwei Autos frontal zusammengestoßen - vermutlich nach einem missglückten Überholmanöver. Eine 58-jährige Autofahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, eine 47-Jährige wurde schwer verletzt. Zuvor geriet laut Polizei ein Getreidelaster auf der Bundesstraße in Höhe Fredeburg in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Auto mit Wohnwagen zusammen. Ein weiteres Fahrzeug stieß gegen den Anhänger. Fünf Menschen wurden verletzt, einer schwer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 06:00

Oster-Tourismus: Lübecker Bucht zieht positive Bilanz

Die Hotels und Restaurants in der Lübecker Bucht waren über Ostern gut gebucht. Laut Tourismus-Agentur lag die Auslastung bei 90 Prozent. An den Stränden und den Promenaden tummelten sich viele Einheimische und auswärtige Gäste. Auch an anderen touristischen Orten wie St. Peter-Ording oder Westerland auf Sylt (beide Kreis Nordfriesland) waren viele Menschen unterwegs. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 06:00

Wetter: Viel Sonne, wenige Wolken

Heute bleibt es im ganzen Land trocken. Neben zeitweise durchziehenden Wolkenfeldern scheint überall immer wieder Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad in Kellenhusen (Kreis Ostholstein) bis 16 Grad in Bredstedt (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 8 Grad auf Fehmarn bis 14 Grad in Tönning.

