Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Nachholbedarf bei Barrierefreiheit

Gut ein Jahr ist die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein, Michaela Pries, im Amt. Beim Thema Barrierefreiheit sieht sie in Schleswig-Holstein noch viel Verbesserungsbedarf. Pries meint damit nicht nur bauliche Veränderungen, um den Zugang zu Gebäuden zu erleichtern, sondern auch die digitale Barrierefreiheit, um Menschen mit Behinderung den Zugang zu Informationen und Onlineplattformen zu erleichtern. Auch im medizinischen Bereich gebe es nach großen Nachholbedarf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.04.2022 09:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 935,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei einem Wert von 935,7 (Vortag: 953,1). Innerhalb eines Tages wurden 554 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 17.4.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 588.437. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle keine neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit weiterhin bei 2.373. Es haben am Ostersonntag aber nur Dithmarschen, Schleswig-Flensburg und Flensburg ihre Zahlen gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.04.2022 08:00

Husum: Mehrere hundert Biker beim Motorradgottesdienst

In Husum haben am Ostersonntag rund 1.500 Biker an einem Motorradgottesdienst mit anschließender Ausfahrt teilgenommen. Nach Angaben der Nordkirche hatten die Motorradfahrer wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in diesem Jahr zusätzlich zu den gelben Segensbändchen ein blaues Bändchen als Zeichen der Solidarität an ihren Maschinen angebracht. Bei dem Gottesdienst wurden auch Spenden gesammelt, das Geld soll in die Flüchtlingsarbeit der Kirchengemeinde Husum fließen | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2022 17:00

Wetter: Viel Sonne zum Oster-Abschluss

Heute bleibt es meist sonnig und trocken, am ehesten ziehen am Nachmittag und Abend von der Ostsee her mal ein paar lockere Wolkenfelder durch oder es bilden sich einzelne flache Quellwolken. Bei schwachem Wind aus Ost bis Südost werden 10 Grad in Burg auf Fehmarn und bis 16 Grad in Glückstadt erreicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.04.2022 08:00

