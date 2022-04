Stand: 17.04.2022 11:12 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Osterbotschaften im Zeichen der Hoffnung

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine steht Hoffnung im Mittelpunkt der Osterbotschaften. Ostern ist in diesem Jahr für die Bischöfin der Nordkirche Kirsten Fehrs ein Hoffnungsfest gegen Krieg und Gewalt. Angesichts der Kriegsverbrechen in der Ukraine und des unermesslichen Leidens erinnert sie an die kraftvolle Lebenssymbolik des Festes, mit dem die Gläubigen an die Auferstehung von Jesus Christus erinnern. Auch für den katholischen Erzbischof Stefan Heße steht die Hoffnung bei seiner Osterbotschaft im Mittelpunkt, aber auch der Glaube. Gerade in dieser Zeit wolle er Osterhoffnung vermitteln, um die Zuversicht wiederzufinden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2022 08:00

Unfall auf B404 bei Trittau: Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B404 bei Trittau im Kreis Stormarn sind laut Polizei am Sonnabend ein Mann und seine Tochter lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben eines Sprechers war der 37-Jährige mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in die Gegenfahrbahn geraten und zunächst seitlich gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Er stieß anschließend frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Wagen zusammen. Beide Fahrzeuge fingen sofort Feuer. Das Kind musste an der Unfallstelle reanimiert werden, weitere Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten war die B404 mehrere Stunden gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2022 08:00

Ostern in der Kirche: Lockere Regeln bei Gottesdiensten

Während der Ostergottesdienste sind die Corona-Regeln in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern eher locker. Es gilt keine Maskenpflicht mehr und es müssen auch keine Abstände in den Sitzbänken eingehalten werden. Aber die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg empfehlen, weiterhin die Maske im Gottesdienst und beim Singen zu tragen und Abstand zu halten. In Schleswig-Holstein gibt es auch Gemeinden, die individuelle Regelungen aufstellen - zum Beispiel 3G. Gäste sollten sich vor dem Gottesdienstbesuch informieren, welche Regelungen gelten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2022 08:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 953,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei einem Wert von 953,1 (Vortag: 1.014,9) und ist damit wieder auf unter 1.000 gesunken. Innerhalb eines Tages wurden 571 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 16.4.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 587.883 . Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle keine neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit weiterhin bei 2.373. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2022 08:00

Reparaturarbeiten an Schleibrücke in Kappeln länger als geplant

Die Schleibrücke in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) bleibt länger als geplant dicht . Eigentlich sollten die Arbeiten am Drehlager bereits am 8. April abgeschlossen sein. Doch weil während der Arbeiten Schäden an der Lagerachse und dem Lagersitz festgestellt wurden, dauert es nun länger. Die defekten Teile müssen ausgetauscht werden. Neuer Termin für die Fertigstellung ist der 21. April. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2022 08:00

Ostermärsche in SH: Hunderte protestieren auch gegen Aufrüstung

In Schleswig-Holstein haben am Sonnabend Hunderte Menschen auf Ostermärschen für Frieden demonstriert. Der größte Ostermarsch fand in Kiel statt. Hier zählte die Polizei etwa 500 Teilnehmer, in Lübeck waren es ungefähr 200, in Wedel 70, in Flensburg 50 und in Eutin 30. Bei den Demos ging es auch gegen Aufrüstung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte dazu, Pazifismus sei im Moment "ein ferner Traum". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2022 08:00

Mehr Nachrichten aus ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.04.2022 | 12:00 Uhr